«Уфа» готовит обращение в РФС по судейству матча РПЛ с «Ростовом»

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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что клуб готовит официальное обращение в Российский футбольный союз (РФС) по поводу работы арбитров матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
«Уфа» готовит обращение в РФС по судейству матча РПЛ с «Ростовом»
  • РИА Новости

«Письма в экспертно-судейскую комиссию? Конечно, все необходимые официальные действия мы предпринимаем, они в процессе, так скажем. Но мы уверены, что наши судейские органы не слепые и что они следят за ситуацией. Мы просто хотим, чтобы не только большие команды становились объектом изучения, когда такое происходит. Мы стараемся, работаем, а тут раз — туда надавали жёлтых и красных карточек, а сюда ничего, и это предопределило результат. Это, конечно, неприятно», — приводит слова Мурзагулова РИА Новости.

Футболисты «Уфы», играя вдесятером с середины первого тайма, уступили «Ростову» со счётом 0:1.

Ранее в «Уфе» пригрозили снятием команды с РПЛ из-за судейства.

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