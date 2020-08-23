В «Уфе» пригрозили снятием команды с РПЛ из-за судейства

Короткая ссылка
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов после матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» заявил, что в клубе рассмотрят возможность снятия команды с чемпионата из-за судейства.
В «Уфе» пригрозили снятием команды с РПЛ из-за судейства
  • РИА Новости

«Если мы дальше будем играть в такие игры, как сегодня играл Михаил Вилков, мы проиграем всю Россию. Мы просто потеряем детей, которые не захотят заниматься футболом, потому что они видят, что происходит на поле. Сегодня мы играли не вдесятером против 11, а вдесятером против 15 — соперников и всей судейской бригады. То, как работал Вилков, отвратительно. Это в разы хуже, чем Казарцев на матче «Спартак» — «Сочи», — приводит слова Мурзагулова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что клуб требует, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства.

«Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы ещё одна такая игра», — добавил председатель совета директоров «Уфы».

Ранее сообщалось, что дебютный гол Хасимото принёс «Ростову» победу над «Уфой» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить