Дебютный гол Хасимото принёс «Ростову» победу над «Уфой» в матче РПЛ

«Ростов» одержал победу над «Уфой» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Уфа» осталась в меньшинстве на 38-й минуте. Прямую красную карточку получил Вячеслав Кротов.

Победу «Ростову» принёс гол Кэнто Хасимото, забившего на 79-й минуте с передачи Бактийора Зайнутдинова. Для японского хавбека это первый гол в официальном матче за клуб из Ростова-на-Дону.

В пятом туре «Ростов» на своём поле примет «Урал», а «Уфа» на выезде сыграет с казанским «Рубином».

Ранее сообщалось, что Кокорин не вошёл в заявку «Спартака» на матч с «Локомотивом».