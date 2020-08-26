«Локомотив» уступил «Ахмату» в матче РПЛ

В пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» на своём поле проиграл «Ахмату» из Грозного.

Встреча, проходившая на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счётом 3:2 в пользу «Ахмата».

В составе хозяев забивали Антон Миранчук и Гжегож Крыховяк. У гостей отличились Владимир Ильин, Артём Тимофеев и Бернард Бериша.

«Локомотив» потерпел второе поражение подряд. Благодаря победе «Ахмат» обошёл железнодорожников» и теперь занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что фанатам «Локомотива» запретили пронести барабан и мегафон на матч с «Ахматом».