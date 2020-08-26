Фанатам «Локомотива» запретили пронести барабан и мегафон на матч с «Ахматом»
- РИА Новости
«Нашу традиционную, под каждый матч, заявку на барабан и мегафон клуб сегодня не согласовал», — гласит запись в Twitter-аккаунте фанатов «Локомотива».
Между руководством и болельщиками железнодорожников существует конфликт, разразившийся на фоне решения не продлевать контракт с легендарным тренером Юрием Сёминым. В частности, фанаты призывают покинуть должности генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.
Ранее Маринато Гилерме пожелал травмированному Дмитрию Баринову вернуться на поле ещё более сильным.