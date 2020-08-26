Гилерме пожелал травмированному Баринову вернуться на поле ещё более сильным

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме поддержал своего одноклубника и партнёра по сборной России Дмитрия Баринова, который получил разрыв передней крестообразной связки колена в матче со «Спартаком».

В ближайшее время полузащитнику предстоит операция. Вернуться на поле он сможет не ранее весны 2021 года.

«Я сам проходил через это три раза и понимаю, что это такое. Сосредоточенность и терпение во время выздоровления будут очень важны, чтобы ты вернулся намного лучше и сильнее. И мы не сомневаемся, что ты вернёшься сильнее. Мы с тобой!» — написал бразилец с российским паспортом в Instagram.

Ранее сообщалось, что врач «Арсенала» высказался о причинах травм Баринова и Алексея Миранчука.