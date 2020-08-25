Врач «Арсенала» высказался о причинах травм Баринова и Миранчука

Главный врач тульского футбольного клуба «Арсенал» Александр Резепов высказал мнение об обстоятельствах получения травм футболистами московского «Локомотива» Дмитрием Бариновым и Алексеем Миранчуком.

«Многое зависит от индивидуальных особенностей организма — как крестообразная связка реагирует на нагрузку. Во-первых, надо учитывать мышечно-сухожильный тонус коленного сустава. Во-вторых, всегда есть риск прямого воздействия, когда соперник вкатывается в колено или бьёт по нему. Если травма происходит, что называется, на ровном месте, то нельзя сбрасывать со счетов факторы поля или неправильно подобранной обуви», — приводит слова Резепова Sport24.

Он отметил, что также влияние на повышение травматизма оказывает плотный календарь игр.

«В европейских чемпионатах мы наблюдаем ту же картину. Травма задней поверхности бедра у Алексея Миранчука — это следствие и перегрузки, и недовосстановления. Многие футболисты имеют огромное желание показать себя, отдаются игре по максимуму, отрабатывают все эпизоды на 100%. И с течением времени всё это накапливается и негативно влияет на состояние мышц. Никто не может избежать повреждений при такой интенсивности. Паузы на восстановление, которые были раньше, отсутствуют. Это проблема», — добавил врач.

Баринов и Миранчук получили травмы в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги со «Спартаком». Оба игрока травмировались не в контактной борьбе.

Ранее сообщалось, что Баринову потребуется операция.