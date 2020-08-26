Хацкевич обвинил Соболева в симуляции в эпизоде с назначенным пенальти в ворота «Ротора»

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Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал поражение своей команды в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (0:1).
Хацкевич обвинил Соболева в симуляции в эпизоде с назначенным пенальти в ворота «Ротора»
  • РИА Новости

«Неплохая игра на самом деле. Во второй половине после пропущенного гола мы заиграли агрессивнее. Создавали моменты, но их мало создавать, их нужно реализовывать. Пенальти? Соболев так нырял, что ему надо дать «Оскар» за артистизм», — заявил Хацкевич.

За нарушение правил на Соболеве во втором тайме был назначен пенальти в ворота «Ротора», с которого единственный мяч забил Зелимхан Бакаев.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проводит самую длинную серию без поражений под руководством Тедеско.

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