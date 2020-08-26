«Спартак» проводит самую длинную серию без поражений под руководством Тедеско

Московский «Спартак» не терпел поражений на протяжении последних шести матчей.

Благодаря победе над «Ротором» (1:0) в матче пятого тура Российской премьер-лиги количество игр без поражений у «Спартака» достигло шести.

В нынешнем сезоне москвичи сыграли вничью с «Сочи» (2:2) и «Уфой» (1:1), а также обыграли «Ахмат» (2:0) и «Локомотив» (2:1). В последнем туре прошлого чемпионата «Спартак» победил «Рубин» (2:1).

Это самая длинная серия без поражений за время работы с клубом немецкого главного тренера Доменико Тедеско — с октября 2019 года.

Ранее Тедеско заявил, что Александр Максименко выручил «Спартак» в игре с «Ротором».