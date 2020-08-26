Тедеско: Максименко выручил «Спартак» в игре с «Ротором»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу своей команды в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским «Ротором» (1:0).

«Сегодня у нас было огромное количество моментов, которые мы должны были реализовать. Особенно в первом тайме. В конце игры нам было тяжело, мы не успевали накрыть потери. Максименко выручил «Спартак» сегодня, ему большое спасибо. В целом я доволен игрой в обороне, особенно в первом тайме, когда мы высоко прессинговали. Это позволило бороться вверху, на подборе и продолжать атаковать. Во второй тайме нужно было забивать, и мы это сделали», — сказал Тедеско после матча.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея 11 очков после пяти туров.

Ранее сообщалось, что гол Бакаева с пенальти помог «Спартаку» обыграть «Ротор».