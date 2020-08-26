Гол Бакаева с пенальти помог «Спартаку» обыграть «Ротор»
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Матч, проходивший на стадионе «Волгоград Арена», завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч во встрече был забит ударом с 11-метровой отметки. Отличился Зелимхан Бакаев.
«Спартак» набрал 11 очков после пяти туров и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ротор» с одним очком располагается на 16-й строчке.
Ранее главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не ему судить о невызове Александра Соболева в сборную России.