Гол Бакаева с пенальти помог «Спартаку» обыграть «Ротор»

В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» одержал выездную победу над волгоградским «Ротором».

Матч, проходивший на стадионе «Волгоград Арена», завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч во встрече был забит ударом с 11-метровой отметки. Отличился Зелимхан Бакаев.

«Спартак» набрал 11 очков после пяти туров и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ротор» с одним очком располагается на 16-й строчке.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не ему судить о невызове Александра Соболева в сборную России.