Непомнящий предположил, как потери Барриоса и Дриусси скажутся на «Зените»
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- РИА Новости
«Считаю, что отсутствие Барриоса — это не серьёзная проблема. Магомед Оздоев может сыграть глубже. Также эту позицию способен закрыть Дуглас Сантос. В таком случае на левом фланге обороны появится Юрий Жирков», — сказал Непомнящий в интервью RT.
По его мнению, Оздоев может справиться и один в опорной зоне, но при этом он выразил уверенность, что кто-то будет опускаться на помощь россиянину. Эксперт также не считает Дриусси большой потерей для сине-бело-голубых.
«Нынешний «Зенит» как раз и отличается тем, что у него есть игроки, которые способны менять друг друга без потери качества. Может ли на месте Дриусси сыграть Мостовой? С «Динамо» он сыграл вполне успешно и был одним из лучших в составе сине-бело-голубых. При этом необходимо понимать, как строится игровая философия Семака и какие требования он предъявляет к спортсменам в разных ситуациях. Ведь игрок за отдельно взятый матч может не только смещаться на разные позиции — меняются и стоящие перед ним задачи», — добавил тренер.
Ранее Непомнящий в преддверии матча с «Зенитом» назвал «Локомотив» «серьёзной угрозой».