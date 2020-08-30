Шаг над пропастью: почему матч с «Ростовом» может стать для Мусаева решающим на посту тренера «Краснодара»

В одном из центральных матчей 6-го тура РПЛ «Краснодар» примет «Ростов». В первых пяти встречах нового сезона чемпионата России краснодарский клуб набрал всего семь очков. Очередная осечка ещё больше осложнит «быкам» турнирную борьбу за высокие позиции, а главный тренер Мурад Мусаев рискует лишиться доверия владельца клуба Сергея Галицкого. Почему южное дерби может стать судьбоносным для молодого специалиста — в материале RT.

Новый сезон РПЛ начался для «Краснодара» — бронзового призёра предыдущего розыгрыша турнира — не слишком удачно. По итогам первых пяти туров южане набрали лишь семь очков и находились в середине турнирной таблицы с отставанием в пять баллов от первой строчки.

Подопечные Мурада Мусаева победили «Уфу» (3:0) и «Арсенал» (2:0), уступили «Локомотиву» (0:1) и «Уралу» (0:1), а также сыграли вничью с ЦСКА (1:1). В трёх неудачных встречах «Краснодар» забил всего один мяч, хотя суммарный показатель ожидаемых голов (хG), рассчитанный порталом Understat, в этих играх составил 3,7. То есть болельщики команды вполне могут сетовать на невезение в этих встречах.

Причём в поединке в Екатеринбурге гости были вынуждены большую часть второго тайма действовать в меньшинстве после удаления Кайо Пантелеао. Вдобавок на тот матч не приехали главные плеймейкеры южан Вандерсон и Реми Кабелла.

Согласно статистике, «Краснодар» продолжает демонстрировать фирменную атакующую игру и находится в числе лидеров лиги по многим показателям. Например, коллектив Мусаева занимает первое место в текущем сезоне РПЛ по среднему количеству коротких передач за игру (524) и ударов в створ (6,8), второе — по владению мячом (в среднем 59,6%, больше только у «Спартака»), второе-третье — по количеству ударов (17,4) и четвёртое — по проценту точных передач (83,6%).

То есть, если верить цифрам, «Краснодар» не стал играть хуже. В первых пяти турах южане забили лишь шесть мячей (восьмой показатель в лиге) и только четыре — с игры. При этом они, в принципе, не могут пожаловаться на невезение. Показатель ожидаемых забитых голов составил 7,8, однако коэффициент ожидаемых пропущенных голов составил 4,59 (команда пропустила меньше, чем могла).

Сказывается великолепная игра Матвея Сафонова. Молодой вратарь по количеству совершённых сейвов (26) располагается на втором месте в лиге, уступая лишь Александру Беленову из «Уфы» (30). Для примера, голкипер «Спартака» Александр Максименко 14 раз спасал свои владения в шести матчах.

Слишком многое в игре команды завязано и на правом полузащитнике Вандерсоне, который находится в числе лидиров по числу ударов (4), ключевых передач (3,3) и кроссов (2,8). Зачастую партнёры предпочитают отдавать мяч бразильцу в ущерб командным действиям. При этом, по версии статистического портала Whoscored, он пока является лучшим футболистом чемпионата (рейтинг 8,39).

Обескровленный «Ростов» и «Краснодар» в ожидании первой победы в дерби за 2,5 года

Матч 6-го тура с «Ростовом» станет для «Краснодара» серьёзным испытанием. Более того, он игра может превратиться в судьбоносную для Мусаева. С одной стороны, «Краснодар» встретится с ещё одним соперником, занявшим место в первой пятёрке по итогам прошлого сезона РПЛ. К тому же на южное дерби у соперников особый настрой, а «Ростов» пока опережает преследователя.

С другой стороны, подопечные Валерия Карпина испытывают серьёзные проблемы с составом. Летом «Ростов» сделал лишь три приобретения на трансферном рынке (Кэнто Хасимото, Давид Тошевски и Константин Ковалёв). Из этой тройки пользу команде начал приносить лишь японец, забивший два мяча.

Но из-за травм «Ростов» в дерби может не досчитаться сразу нескольких ключевых исполнителей: защитника Дмитрия Чистякова и хавбеков Матиаса Норманна и Павла Мамаева.

Кроме того, в ЦСКА перешёл полузащитник Бактийор Зайнутдинов. Таким образом, в матче с «Краснодаром» тренерский штаб в центре поля, вероятно, сможет рассчитывать лишь на новичка Хасимото, переболевшего коронавирусом Романа Ерёменко и юного Даниила Глебова.

В сложившихся условиях от «Краснодара» будут ждать только победы, тем более что «быки» не обыгрывали принципиального соперника с марта 2018-го, когда цвета команды ещё защищали Мамаев и Фёдор Смолов.

При этом «Краснодар» тоже продолжает испытывать кадровые проблемы. По-прежнему не могут выйти на поле Урош Спаич, Дмитрий Стоцкий и Ари. Особенно болезненна для южан потеря натурализованного бразильца, поскольку в его отсутствие Мусаев вынужден обходится в атаке лишь Маркусом Бергом. Швед крайне старателен, выигрывает много единоборств и забил два мяча, но всё же не совсем подходит под игровую модель южан — он не способен как Ари отыграться с партнёрами накоротке.

Но тренерский штаб «Краснодара» всё же обладает более длинной скамейкой и может позволить себе, например, оставить в запасе Магомеда-Шапи Сулейманова. К тому же вернулся в строй после тяжёлой травмы Виктор Классон. А к дерби должен восстановиться и Кабелла.

Осечки в решающих матчах и усиление конкурентов

Возможное поражение от «Ростова» опустит южан ещё ниже в турнирной таблице, а растущее отставание от первого места поставит под вопрос чемпионские перспективы «Краснодара».

При Мусаеве команда дважды заняла третье место в РПЛ, но амбиции Сергея Галицкого, наверняка, простираются дальше, и он ожидает от своего детища нового скачка.

Например, в прошлом сезоне южане имели шанс обойти «Локомотив» в борьбе за серебро и впервые в истории пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, но в концовке сезона РПЛ начали допускать осечку за осечкой.

В результате в последних девяти матчах национального первенства «Краснодар» одержал лишь три победы, одна из которых — техническая над «Оренбургом», и едва на пропустил на третье место ЦСКА.

В решающие моменты в прошлом сезоне южане терпели неудачи и в еврокубках. В Лиге чемпионов подопечные Мусаева в раунде плей-офф уступили «Олимпиакосу» с общим счётом 1:6, а в Лиге Европы в ключевом поединке за выход из группы разгромно проиграли «Хетафе» — 0:3.

Такие результаты в глазах владельца клуба могут представить Мусаева как тренера, под руководством которого команда не может собраться в наиболее ответственные моменты и совершить шаг вперёд. Несмотря на то, что Галицкий на словах всегда поддерживает молодого тренера, в определённый момент у него может кончиться терпение.

Так, в середине сентября 2016-го после ряда осечек в чемпионате оставил свой пост Олег Кононов, проработавший в «Краснодаре» более трёх лет. Специалиста от отставки не спасло даже завоевание первых медалей в 2015-м.

В данный момент очередные осечки в чемпионате могут отдалить команду не только от первого места, но и от еврокубковой зоны, поскольку в текущем сезоне борьба за медали обещает быть более напряжённой, чем в прошлом.