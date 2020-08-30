Черчесов высказал мнение о трансфере Миранчука в «Аталанту»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий переход полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».

«Наш тренерский штаб всегда уважает решения футболистов, потому что это прежде всего их выбор. Переходя в «Аталанту», Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших европейских футбольных лиг. Причём в очень интересной и самобытной команде. Знаю, что он ставил себе цель — попробовать свои силы в хорошем зарубежном клубе, и нам только остаётся приветствовать такое решение и пожелать Алексею удачи», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 45 голевых передач в 228 матчах за железнодорожников. Контракт «Аталантой» будет подписан после того, как россиянин пройдёт медицинское обследование в клубе из Бергамо.

Ранее сообщалось, что Сёмин раскритиковал руководство «Локомотива» за продажу Алексея Миранчука.