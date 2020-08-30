Сёмин раскритиковал руководство «Локомотива» за продажу Алексея Миранчука

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что клуб дёшево продал полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

«Желаю удачи Лёше. «Аталанта» сделала потрясающий трансфер — за минимальное количество денег купила отличного игрока. От Миранчука многое зависит. Он попал в команду, где большое внимание уделяется физике. По здоровью он полностью готов. Что касается «Локомотива», то к Лиге чемпионов команды обычно усиливаются. Клубы там представляют страну, лигу. А у нас всё наоборот — отпускают лучших. Если Головин уехал в «Монако» за максимальную сумму (€30 млн), это можно понять, а €14 млн — непонятно. Это говорит о квалификации наших знаменитых руководителей», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Ранее Мещеряков заявил, что переход Алексея Миранчука важен для страны.