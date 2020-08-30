Мещеряков: переход Алексея Миранчука важен не только для нас, но и для страны

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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».
Мещеряков: переход Алексея Миранчука важен не только для нас, но и для страны
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Если всё будет подписано, мы будем болеть за Алексея, чтобы у него получилось. Это важно не только для нас и футболиста, но и для страны. Возможно, наши игроки будут стоить дороже. Сумма в €14 млн? Наверное, пресса лучше знает. Я не хочу пока комментировать», — заявил Мещеряков.

Алексей Миранчук дебютировал за «Локомотив» 20 апреля 2013 года и с тех пор провёл 228 матчей за клуб, забил 43 мяча и сделал 45 голевых передач.

Ранее «Локомотив» объявил о достижении договорённости с «Аталантой» по поводу трансфера Алексея Миранчука.

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