Промахи Игнатьева, травма Глушенкова и гол Дзичека с углового: российская молодёжка проиграла Польше в отборе на ЧЕ-2021

Молодёжная сборная России на чужом поле проиграла команде Польши в квалификационном турнире чемпионата Европы 2021 года. Встреча завершилась со счётом 0:1. Автором единственного гола стал Патрик Дзичек, отметившийся точным ударом головой после розыгрыша углового. Подопечные Михаила Галактионова имели шансы взять очки, но Иван Игнатьев не смог реализовать несколько отличных моментов. В концовке первого тайма россияне потеряли Максима Глушенкова из-за травмы.

Для молодёжной сборной России второй матч с командой Польши справедливо считался одним из самых важных в отборочном турнире Евро-2021. В случае успеха подопечные Михаила Галактионова на семь очков отрывались от своего главного конкурента и практически гарантировали себе путёвку на первенство континента. В заключительных турах отечественным футболистам предстоят встречи с аутсайдерами секстета — эстонцами и латышами, что практически гарантирует им дополнительные шесть баллов.

Оба коллектива подходили к очной встрече в отличном расположении духа. Российские футболисты довольно легко расправились с крепкими болгарами и сумели дважды взломать их оборону. И это при том, что за предыдущие пять матчей они пропустили лишь однажды. Поляки же размялись на эстонцах, отправив в их ворота шесть безответных мячей. Особенно усердствовал центральный полузащитник английского «Лидса» Матеуш Богуш, разразившийся первым дублем за молодёжку в карьере.

Настроение коллективу Галактионова подпортила лишь потеря Игоря Дивеева. За минуту до окончания основного времени матча с Болгарией основной защитник и по совместительству лучший бомбардир сборной получил повреждение мышцы правого бедра. А по итогам обследования стало ясно, что он не сможет выйти на поле «Видзев Арены». В итоге его место в стартовом составе занял Павел Маслов. Примечательно, что для футболиста «Спартака» эта встреча стала дебютной в молодёжке.

В целом Галактионов воздержался от экспериментов и практически не произвёл изменений в составе. Место в воротах вновь занял Матвей Сафонов, а трио в полузащите составили Иван Обляков, Наиль Умяров и Константин Кучаев. Преобразования коснулись лишь атакующей линии. Иван Игнатьев и Максим Глушенков сохранили прописку в старте, а вместо Даниила Лесового появился Александр Ломовицкий. Примечательно, что подобную рокировку тренер уже производил в предыдущей встрече, в перерыве убрав хавбека «Арсенала» с поля.

Исходя из положения команд в таблице, можно было ожидать, что именно поляки попытаются взять инициативу в свои руки. Однако первый опасный момент возник у ворот хозяев. Глушенков оказался на левом фланге, эффектно пробросил мяч между ног защитнику, после чего исполнил прострел в штрафную. Игнатьев сместился к левой границе вратарской и пробил на силу, но голкипер «Монако» Радослав Маецки выручил своих партнёров.

Наверняка в этот момент многие болельщики подумали, что вторая встреча сборных получится такой же результативной, как и первая. В октябре оппоненты забили четыре мяча на двоих, три из которых пришлись на первые 45 минут. Подопечные Галактионова дважды уступали, но в компенсированное вырвали важнейшую ничью.

Но как оказалось, эпизод с участием Игнатьева так и остался самым ярким в первом тайме. Вплоть до перерыва коллективы по очереди брали контроль над игрой, но не могли создать серьёзных проблем друг для друга. Как итог — десять ударов по воротам на двоих, из которых лишь два пришлись в створ. У хозяев основная опасность исходила от Богуша и Тымотеуша Пухача, несколько раз пытавшихся застать врасплох Сафонова. А у гостей активнее других был Глушенков, неоднократно оказывавшийся на острие атак россиян. Тем обиднее, что за несколько минут до перерыва Максим получил травму и впоследствии был заменён на Магомеда Шапи-Сулейманова.

В концовке первой 45-минутки хозяева основательно прижали гостей к своим воротам и в начале второй лишь продолжили наращивать давление. Поляки не изобретали ничего оригинального и полагались на атаки через фланги, где не очень уверенно действовали Николай Рассказов и Даниил Круговой. У россиян же нарушилось взаимодействие между средней и атакующими линиями, что моментально заметил Галактионов. Тренер произвёл вторую замену, выпустив Даниила Уткина вместо подуставшего Кучаева.

Однако это не уберегло россиян от пропущенного мяча. Поляки продолжили давить и на 61-й минуте заработали угловой, который завершился точным ударом головой. Богуш исполнил навес, а Патрик Дзичек оказался без опеки и застал врасплох Сафонова. Примечательно, что для вратаря «Краснодара» этот пропущенный гол стал первым в рамках отборочного турнира Евро-2021. Предыдущие два пришлись на долю Максименко.

Лишь оказавшись в роли догоняющих, отечественные футболисты попытались взвинтить темп и переломить ход неудачно складывающегося матча. Сначала отличный шанс сравнять счёт имел Игнатьев. Форвард «Рубина» сыграл на перехвате и чуть было не отправил мяч в пустые ворота. А несколько минут спустя отличиться мог Уткин. Хавбек «Краснодара» выскочил из-за спин защитников и пробил из убойной позиции, но промахнулся. При этом прострел исполнял Даниил Глебов, сменивший на поле Умярова.

Одновременно с Глебовым на газоне «Видзев Арены» появился Лесовой, но ничем примечательным не запомнился. Хавбек «Арсенала» был активен на бровке и пытался за счёт индивидуального мастерства создавать опасные моменты у ворот оппонента, но не мог прорваться сквозь массированную оборону Польши. Тем не менее сборная России имела 100%-ный шанс восстановить паритет. Уже в компенсированное время Пшемыслав Плахета скинул мяч не своему голкиперу, а Игнатьеву, но тот не смог реализовать выход один на один. Маецки спас свою команду и принёс «орлам» важнейшую победу.

Сборная России потерпела первое поражение в квалификации молодёжного Евро-2021 и осложнила себе задачу по выходу в финальную часть. Отрыв от команды Польши сократился до одного очка, и это при том, что у поляков осталась одна игра в запасе. Правда, подопечным Чеслава Михневича предстоят гораздо более серьёзные испытания, чем конкурентам. Помимо противостояния с латышами, им выпало помериться силами с сербами и болгарами.