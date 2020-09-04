Молодёжная сборная России по футболу обыграла Болгарию в отборе ЧЕ-2021

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Молодёжная сборная России по футболу, за которую выступают игроки не старше 21 года, одержала победу над Болгарией в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года.
Молодёжная сборная России по футболу обыграла Болгарию в отборе ЧЕ-2021
  • РИА Новости

Встреча прошла на «Арене Химки» и завершилась со счётом 2:0.

Россияне вышли вперёд уже на первой минуте благодаря голу Максима Глушенкова, а на 64-й минуте преимущество хозяев удвоил Игорь Дивеев.

Таким образом, Россия набрала 17 очков и укрепила лидерство в группе E. В активе Болгарии восемь очков. 

Ранее сообщалось, что Виталий Мутко рассказал, что мечтал пригласить Жозе Моуринью на пост тренера сборной России.

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