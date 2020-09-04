Молодёжная сборная России по футболу обыграла Болгарию в отборе ЧЕ-2021
- РИА Новости
Встреча прошла на «Арене Химки» и завершилась со счётом 2:0.
Россияне вышли вперёд уже на первой минуте благодаря голу Максима Глушенкова, а на 64-й минуте преимущество хозяев удвоил Игорь Дивеев.
Таким образом, Россия набрала 17 очков и укрепила лидерство в группе E. В активе Болгарии восемь очков.
Ранее сообщалось, что Виталий Мутко рассказал, что мечтал пригласить Жозе Моуринью на пост тренера сборной России.