Мутко рассказал, что мечтал пригласить Моуринью на пост тренера сборной России

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Бывший министр спорта и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал, что мечтал пригласить на пост главного тренера национальной команды известного португальского специалиста Жозе Моуринью.
Мутко рассказал, что мечтал пригласить Моуринью на пост тренера сборной России
  • РИА Новости

«У меня была мечта пригласить тренером сборной Моуринью. Просто я обожаю его. Я за «Тоттенхэм» начал болеть из-за него», — приводит слова Мутко «Матч ТВ».

Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2009 год, а также с 2015 по 2018 год.

Моуринью, в настоящее время тренирующий лондонский «Тоттенхэм Хотспур», в разное время возглавлял такие клубы, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее Станислав Черчесов рассказал о вкладе тренеров в победу сборной России над Сербией.

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