Мутко рассказал, что мечтал пригласить Моуринью на пост тренера сборной России
- РИА Новости
«У меня была мечта пригласить тренером сборной Моуринью. Просто я обожаю его. Я за «Тоттенхэм» начал болеть из-за него», — приводит слова Мутко «Матч ТВ».
Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2009 год, а также с 2015 по 2018 год.
Моуринью, в настоящее время тренирующий лондонский «Тоттенхэм Хотспур», в разное время возглавлял такие клубы, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
Ранее Станислав Черчесов рассказал о вкладе тренеров в победу сборной России над Сербией.