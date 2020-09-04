Черчесов рассказал о вкладе тренеров в победу сборной России над Сербией

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Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, как он и его помощники помогали своим игрокам во время матча с сербами.
Черчесов рассказал о вкладе тренеров в победу сборной России над Сербией
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

Хозяева стадиона «Динамо» в Москве победили со счётом 3:1. Дубль оформил Артём Дзюба, ещё один мяч забил Вячеслав Караваев.

«Команду нужно поддерживать и направлять, поэтому, естественно, тренерский штаб внёс свою лепту: мы поддерживали, покрикивали, подбадривали. Взяли три очка и едем к венграм, которые, кстати, на выезде победили турок», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Караваев рассказал о своём голе.

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