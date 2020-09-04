Караваев о своём голе: находился близко к воротам, получил мяч и взял игру на себя
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В середине второго тайма спортсмен забил победный мяч красивым ударом в дальний верхний угол.
«Хороший соперник, игра была тяжёлой. Главное, что набрали три очка. Мой гол? Я находился близко к воротам, получил мяч и взял игру на себя. Эмоции великолепные, тем более первый гол за сборную», — сказал Караваев в эфире «Матч Премьер».
Ранее сообщалось, что болельщики признали Георгия Джикию лучшим игроком матча Россия — Сербия.