Караваев о своём голе: находился близко к воротам, получил мяч и взял игру на себя

Защитник сборной России Вячеслав Караваев прокомментировал исход встречи с Сербией в первом туре Лиги наций.

В середине второго тайма спортсмен забил победный мяч красивым ударом в дальний верхний угол.

«Хороший соперник, игра была тяжёлой. Главное, что набрали три очка. Мой гол? Я находился близко к воротам, получил мяч и взял игру на себя. Эмоции великолепные, тем более первый гол за сборную», — сказал Караваев в эфире «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что болельщики признали Георгия Джикию лучшим игроком матча Россия — Сербия.