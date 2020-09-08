Умяров: хотел бы поиграть в Европе, но об этом стоит задумываться немного позже

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Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Наиль Умяров рассказал о желании попробовать свои силы в европейском чемпионате.
Умяров: хотел бы поиграть в Европе, но об этом стоит задумываться немного позже
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Ориентировано ли новое поколение футболистов на Европу? Всё зависит от конкретного человека. Несомненно, у каждого своё мнение на этот счёт и причины поступать так или иначе. Конечно, хотелось бы, чтобы российские футболисты уезжали за границу и прогрессировали. На мой взгляд, это делает сильнее не только самого игрока, но и национальную команду», — рассказал Умяров RT.

Он отметил, что при наличии выбора — перейти в европейский клуб или остаться в России — важную роль будут играть многие факторы, такие как сама команда, тренер, структура клуба.

«Некоторым важно выступать за топовые клубы, а у кого-то просто есть мечта попробовать себя в зарубежном первенстве. Есть ли у меня такая мечта? Да, есть. Я бы очень хотел поиграть в Европе. Но об этом стоит задумываться немного позже», — добавил 20-летний хабвек.

Ранее он заявил, что не считает себя и партнёров по молодёжке звёздами российского футбола.

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