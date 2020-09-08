Умяров не считает себя и партнёров по «молодёжке» звёздами российского футбола

Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Наиль Умяров рассказал о своём отношении к лестным эпитетам в свой адрес и в адрес своих партнёров по национальной команде.

«Не считаю нас звёздами российского футбола. Если посмотреть, то кто из нас заслуживает такого звания? Мы — игроки, которые более-менее котируются в своих клубах. До подобного высокого статуса нам ещё далеко», — рассказал Умяров RT.

Он отметил, что у игроков есть желание превзойти по достижениям молодёжную сборную образца 2004 года, за которую играли такие ныне известные игроки, как Игорь Акинфеев, Юрий Жирков, Владимир Быстров и другие.

«Будем надеяться, что это действительно произойдёт и нам удастся добиться ещё более серьёзных достижений, чем то поколение», — добавил футболист.

Ранее Умяров рассказал, сравнивают ли в команде Игоря Дивеева с Серхио Рамосом из-за высокой результативности в матчах отбора на молодёжное Евро 2021 года.