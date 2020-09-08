Умяров не считает себя и партнёров по «молодёжке» звёздами российского футбола

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Наиль Умяров рассказал о своём отношении к лестным эпитетам в свой адрес и в адрес своих партнёров по национальной команде.
Умяров не считает себя и партнёров по «молодёжке» звёздами российского футбола
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Не считаю нас звёздами российского футбола. Если посмотреть, то кто из нас заслуживает такого звания? Мы — игроки, которые более-менее котируются в своих клубах. До подобного высокого статуса нам ещё далеко», — рассказал Умяров RT.

Он отметил, что у игроков есть желание превзойти по достижениям молодёжную сборную образца 2004 года, за которую играли такие ныне известные игроки, как Игорь Акинфеев, Юрий Жирков, Владимир Быстров и другие.

«Будем надеяться, что это действительно произойдёт и нам удастся добиться ещё более серьёзных достижений, чем то поколение», — добавил футболист.

Ранее Умяров рассказал, сравнивают ли в команде Игоря Дивеева с Серхио Рамосом из-за высокой результативности в матчах отбора на молодёжное Евро 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить