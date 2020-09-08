Молодёжная сборная России уступила Польше в квалификации к ЧЕ-2021
- РИА Новости
Матч, проходивший на стадионе «Видзева» в Лодзи, завершился минимальной победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный мяч в поединке на 61-й минуте забил Патрик Дзичек.
Сборная России сохраняет первое место в группе Е, опережая команду Польши на одно очко. При этом у поляков есть один матч в запасе.
На чемпионат Европы квалифицируются победители групп, а также пять лучших команд из девяти групп, занявших второе место.
Ранее был назван стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Польшей.