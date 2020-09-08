Молодёжная сборная России уступила Польше в квалификации к ЧЕ-2021

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В матче группового раунда квалификации к чемпионату Европы — 2021 молодёжная сборная России на выезде уступила сверстникам из Польши.
Молодёжная сборная России уступила Польше в квалификации к ЧЕ-2021
  • РИА Новости

Матч, проходивший на стадионе «Видзева» в Лодзи, завершился минимальной победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный мяч в поединке на 61-й минуте забил Патрик Дзичек.

Сборная России сохраняет первое место в группе Е, опережая команду Польши на одно очко. При этом у поляков есть один матч в запасе.

На чемпионат Европы квалифицируются победители групп, а также пять лучших команд из девяти групп, занявших второе место.

Ранее был назван стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Польшей.

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