Назван стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Польшей
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- РИА Новости
В стартовый состав команды Михаила Галактионова попали: Сафонов, Рассказов, Маслов, Евгеньев, Круговой, Кучаев, Умяров, Обляков, Глушенков, Игнатьев, Ломовицкий.
В запасе матч начнут Максименко, Голубев, Сулейманов, Степанов, Марадашвили, Калугин, Уткин, Лисовой, Глебов.
Матч Польша U21 — Россия U21 состоится 8 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск.
Ранее Умяров рассказал, чем отличаются его функции в «Спартаке» и молодёжке.