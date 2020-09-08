Назван стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Польшей

Короткая ссылка
Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России на матч квалификации чемпионата Европы — 2021 с командой Польши.
Назван стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Польшей
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

В стартовый состав команды Михаила Галактионова попали: Сафонов, Рассказов, Маслов, Евгеньев, Круговой, Кучаев, Умяров, Обляков, Глушенков, Игнатьев, Ломовицкий.

В запасе матч начнут Максименко, Голубев, Сулейманов, Степанов, Марадашвили, Калугин, Уткин, Лисовой, Глебов.

Матч Польша U21 — Россия U21 состоится 8 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее Умяров рассказал, чем отличаются его функции в «Спартаке» и молодёжке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить