Умяров рассказал, чем отличаются его функции в «Спартаке» и молодёжке

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Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России Наиль Умяров рассказал, чем отличаются его функции на поле в играх за клуб и национальную команду.
Умяров рассказал, чем отличаются его функции в «Спартаке» и молодёжке
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Конечно, разница есть. В «Спартаке» и молодёжной сборной России применяются разные тактические схемы. Доменико Тедеско предпочитает играть с тремя центральными защитниками, Михаил Галактионов — с двумя. В связи с этим особое внимание уделяется начальной фазе развития атаки, в которой важнейшую роль играют центральные хавбеки», — рассказал Умяров RT.

Он также поделился, сложно ли ему переключаться между выступлениями за «Спартак» и сборную.

«Нет. Со временем привыкаешь. Поэтому сейчас чувствую себя уверенно, когда приезжаю в молодёжку из клуба», — заявил футболист.

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