Черчесов высказался о перспективе омоложения сборной России

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о потенциале своего коллектива и об отсутствии некоторых футболистов российской молодёжки в основной команде.
Черчесов высказался о перспективе омоложения сборной России
  • Reuters

«Нам, тренерскому штабу, нельзя оценивать потенциал команды. Вам, журналистам, можно. Сейчас было две игры — Сербия и Венгрия. А больше ничего не существует. Мы смотрим наших кандидатов, намечаем тактику — A, B, C. Цикл закончился. Потом октябрьский цикл. Есть только сегодня у сборной. Понятно, мы думаем о перспективе, однако мы не думаем о перспективе, жертвуя сегодняшним днём. Мы выиграли две игры. Молодёжная сборная — одну. Дай бог, две, ещё с поляками. Мы с Галактионовым минимум два раза в неделю обсуждаем нюансы, которые мне нужно знать. Контакт полный», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

В первых двух турах группового раунда Лиги наций россияне победили Сербию (3:1) и Венгрию (3:2). Несмотря на результат, Черчесов получил ряд критических замечаний в свой адрес за то, что в сборную вызываются одни и те же футболисты.

Ранее Черчесов заявил, что лёгких побед у сборной не бывает.

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