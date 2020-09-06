Тренер молодёжной сборной России заявил, что у Польши агрессивная и мобильная команда

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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча с Польшей в отборочном турнире к чемпионату Европы 2021 года.
Тренер молодёжной сборной России заявил, что у Польши агрессивная и мобильная команда
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«Сборная Польши — достаточно агрессивная команда, мобильная, с хорошей организацией игры. У них есть большой плюс в том, что ребята получили уже международный опыт на чемпионате Европы предыдущего цикла. Поэтому европейский футбол им уже знаком», — цитирует Галактионова официальный сайт Российского футбольного союза.

Он также назвал предстоящий матч решающим за лидерство в группе.

Матч между командами России и Польши состоится 8 сентября в городе Лодзь. На данный момент россияне занимают первое место в своей группе, набрав 17 очков. Поляки занимают вторую строчку, имея в своём активе 13 очков.

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Игорь Дивеев получил травму в расположении молодёжной сборной России.

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