Тренер молодёжной сборной России заявил, что у Польши агрессивная и мобильная команда

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча с Польшей в отборочном турнире к чемпионату Европы 2021 года.

«Сборная Польши — достаточно агрессивная команда, мобильная, с хорошей организацией игры. У них есть большой плюс в том, что ребята получили уже международный опыт на чемпионате Европы предыдущего цикла. Поэтому европейский футбол им уже знаком», — цитирует Галактионова официальный сайт Российского футбольного союза.

Он также назвал предстоящий матч решающим за лидерство в группе.

Матч между командами России и Польши состоится 8 сентября в городе Лодзь. На данный момент россияне занимают первое место в своей группе, набрав 17 очков. Поляки занимают вторую строчку, имея в своём активе 13 очков.

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Игорь Дивеев получил травму в расположении молодёжной сборной России.