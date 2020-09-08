«Матч с Польшей — самый важный в карьере»: Умяров об отборе на ЧЕ U-21, возможном отъезде за рубеж и восхищении Иньестой
- Футболист молодёжной сборной России Наиль Умяров
- © Официальный Instagram-аккаунт молодёжной сборной России по футболу
— Во вторник молодёжная сборная России встретится с национальной командой Польши и в случае победы сделает весомую заявку на завоевание прямой путёвки на Евро-2021. Справедливо ли говорить, что для вас эта встреча особенная?
— Конечно, на данный момент матч с Польшей — самый важный в карьере за сборные разных возрастов. Ведь в нём во многом будет решаться судьба прямого попадания на чемпионат Европы 2021 года.
— Перед важными встречами тренеры по-разному мотивируют футболистов. В своё время Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп показывали игрокам фильмы, чтобы настроить их на матч. Михаил Галактионов делает что-то подобное?
— Такой практики у нас нет. В команде и без фильмов все отлично понимают, какое значение имеет этот матч. Тренеру не нужно лишний раз напоминать об этом. Все ребята отлично осознают цену этой встречи и горят желанием пробиться на Евро-2021.
— В вашей карьере встречались тренеры с разными темпераментами и подходами к работе — спокойный Олег Кононов, эмоциональный Доменико Тедеско. На кого больше похож Галактионов?
— У каждого тренера свой уникальный подход к работе, поэтому не хотелось бы проводить параллели между ними. Что касается Михаила Михайловича, то он уделяет огромное внимание дисциплине. Причём как на поле, так и вне его, в быту. Самое главное, что это даёт результат. Команда побеждает.
— В сравнении с игрой за «Спартак» — насколько отличаются ваши функции в молодёжке?
— Конечно, разница есть. В «Спартаке» и молодёжной сборной России применяются разные тактические схемы. Тедеско предпочитает играть с тремя центральными защитниками, Галактионов — с двумя. В связи с этим, особое внимание уделяется начальной фазе развития атаки, в которой важнейшую роль играют центральные хавбеки.
— Сложно переключаться между выступлениями за «Спартак» и сборную?
— Нет. Со временем привыкаешь. Поэтому сейчас чувствую себя уверенно, когда приезжаю в молодёжку из клуба.
— На данный момент лучшим бомбардиром сборной в квалификационном турнире Евро-2021 является центральный защитник Игорь Дивеев. Вас это удивляет?
— За Игоря можно только порадоваться. Но по большому счёту неважно, кто именно забивает. В команде мы не обращаем на это внимания. Во главе угла стоят победы и набранные очки.
— В мировом футболе один из ярких примеров центрального защитника-бомбардира — Серхио Рамос. В сборной не сравнивают Дивеева с капитаном «Реала»?
— Нет. У нас будет первый Дивеев, а не второй Рамос.
— Каждый футболист на кого-то ориентировался в детстве. Кто был вашим примером для подражания?
— Андрес Иньеста. В детстве старался отмечать его сильные качества, наслаждался футболом в его исполнении. Но при этом я не сказал бы, что мы очень похожи с ним по манере игры. Сам предпочитаю не сравнивать себя с другими футболистами. Думаю, это стоит доверить болельщикам и журналистам.
— Для многих Иньеста остаётся в тени своего многолетнего одноклубника по «Барселоне» Хави. Благодаря чему Андрес покорил вас?
— Трудно сказать... Так получилось. Почему-то именно Иньеста приковывал к себе внимание, когда я наблюдал за играми «Барселоны» в детстве. Тогда постоянно смотрел нарезки с его выступлениями, да и во время матчей в основном следил именно за ним.
— В целом у молодёжной сборной России очень сильный состав, в котором нет деления на основных и запасных. Это заставляет вкалывать на тренировках ещё больше?
— Конечно. Все ребята понимают: у нас очень сильный коллектив. Почти все футболисты на ведущих ролях в командах РПЛ. Поэтому подобная конкуренция лишь вдохновляет и заставляет работать с удвоенной силой.
— Эксперты отмечают, что в последний раз столь сильный состав у молодёжной сборной был в 2005 году, когда в стыковых матчах с Данией за неё выступали Игорь Акинфеев, Юрий Жирков, Владимир Быстров и другие. Смотрели ту игру?
— Мне тогда исполнилось пять лет, поэтому я не мог её посмотреть. Позже, конечно, читал про тот матч, но специально не пересматривал.
— Уже тогда многих игроков молодёжки называли будущими звёздами. А как вы и ваши партнёры воспринимаете лестные эпитеты в свой адрес?
— Не считаю нас звёздами российского футбола. Если посмотреть, то кто из нас заслуживает такого звания? Мы игроки, которые более-менее котируются в своих клубах. До подобного высокого статуса нам ещё далеко.
— Сейчас есть ощущение, что нынешнее поколение может превзойти по достижениям то, образца 2005-го?
— В первую очередь у нас есть желание. Будем надеяться, что это действительно произойдёт и нам удастся добиться ещё более серьёзных достижений, чем поколению Акинфеева и Жиркова.
— В последнее время молодые российские футболисты стали всё чаще смотреть на Запад. Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту», Александр Головин играет за «Монако», Денис Черышев не хочет возвращаться в РПЛ из Примеры, а Далер Кузяев отказался от контракта с «Зенитом» ради возможного предложения из-за рубежа. Можно ли говорить, что новое поколение больше ориентировано на переезд в Европу?
— Всё зависит от конкретного человека. Несомненно, у каждого своё мнение на этот счёт и причины поступать так или иначе. Конечно, хотелось бы, чтобы российские футболисты уезжали за границу и прогрессировали. На мой взгляд, это делает сильнее не только самого игрока, но и национальную команду.
— Допустим, перед вами встанет выбор (как перед Алексеем Мирачуком) — перейти в одну из приличных европейских команд или остаться в РПЛ, но за большие деньги. Как поступите?
— Это зависит от многих факторов — команды, тренера, структуры клуба. Некоторым важно выступать за топовые клубы, а у кого-то просто есть мечта попробовать себя в зарубежном первенстве.
— У вас есть такая мечта?
— Да, есть. Я бы очень хотел поиграть в Европе. Но об этом стоит задумываться немного позже.
— В молодёжной сборной собраны футболисты, многие из которых уже сейчас могли бы вызываться в основную команду. Вы считаете, что лучше получать постоянную игровую практику в молодёжке или тренироваться с главной сборной?
— В данном случае мало что зависит от самого игрока. Главный тренер решает, нужен ему данный футболист или не нужен. В связи с этим он либо получает вызов во взрослую сборную, либо нет. Кроме того, у нас не просто товарищеский турнир, а отбор на чемпионат Европы. В такой ситуации нужны все лучшие.
— Бытует мнение, что сейчас молодёжная сборная России настолько сильна по составу, что могла бы на равных сражаться со взрослой. Как думаете, смогли бы обыграть старших товарищей?
— Тяжело представить такой матч, да и зачем? Всё равно это невозможно. Сейчас у нас квалификационный турнир к Евро, а у основной команды — Лига наций.
— Помимо игроков «Спартака», с кем из представителей молодёжной сборной общаетесь больше всего?
— У нас очень дружный коллектив. На мой взгляд, очень редкое явление, когда все футболисты разговаривают друг с другом и нет деления на группировки.
— С Даниилом Лесовым обсуждали неоднозначный эпизод с его участием в матче РПЛ между «Спартаком» и «Арсеналом»?
— Конечно, пообщались на эту тему. Получилось так, что мы с ним приехали раньше других, поэтому было достаточно времени побеседовать. Да, он по-прежнему не согласен с вердиктом судьи. Но что удивительного? Даниил — амбициозный футболист, хотел показать себя в матче со «Спартаком», но помешало удаление.
— В основной сборной душой компании считается Артём Дзюба, а в молодёжке?
— Наверное, Никита Калугин. Своего рода заводящий в команде.
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