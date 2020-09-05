Тренер молодёжной сборной России по футболу прокомментировал победу над Болгарией

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов высказался о победе над Болгарией (2:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года.

«Любая команда, которая забивает быстрый гол, может иметь чувство самоуверенности особенно у молодых игроков. Но на то мы и находимся, чтобы убирать эти моменты. Мы и с бровки определённые коррективы старались вносить, и в перерыве, так как были необязательные потери мяча у определённой группы игроков. Думаю, нам это удалось, так как игра во втором тайме была более сбалансированной», — цитирует Галактионова ТАСС.

Он отметил, что игроки действовали качественно, а тренерский штаб увидел максимальную самоотдачу. Кроме того, по его слова, у сборной нет эйфории после победы.

Россия набрала 17 очков и укрепила лидерство в группе E.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России по футболу обыграла Болгарию в отборе ЧЕ-2021.