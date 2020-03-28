Экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике назвал игрока, близкого по таланту к Месси

Наставник сборной Испании по футболу Луис Энрике, ранее возглавлявший «Барселону», назвал Андреса Иньесту наиболее талантливым футболистом после Лионеля Месси.

«Футболист, который за всю мою карьеру больше всего меня впечатлил, — это, конечно, Лионель Месси. После него идёт Андрес Иньеста, он в каком-то роде близок к Месси. И всё же Лео очень отличается от других», — цитирует Энрике Goal.

Иньеста в настоящее время защищает цвета японского клуба «Виссел Кобе».

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» возникли разногласия относительно сокращения зарплаты.