Экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике назвал игрока, близкого по таланту к Месси

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Наставник сборной Испании по футболу Луис Энрике, ранее возглавлявший «Барселону», назвал Андреса Иньесту наиболее талантливым футболистом после Лионеля Месси.
Экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике назвал игрока, близкого по таланту к Месси
  • © Maurizio Borsari/www.aicfoto.com
  • globallookpress.com

«Футболист, который за всю мою карьеру больше всего меня впечатлил, — это, конечно, Лионель Месси. После него идёт Андрес Иньеста, он в каком-то роде близок к Месси. И всё же Лео очень отличается от других», — цитирует Энрике Goal.

Иньеста в настоящее время защищает цвета японского клуба «Виссел Кобе».

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» возникли разногласия относительно сокращения зарплаты.

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