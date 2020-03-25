СМИ: В «Барселоне» возникли разногласия относительно сокращения зарплаты

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Не все футболисты «Барселоны» согласились на сокращение заработной платы ввиду приостановки чемпионата и мировой пандемии коронавируса.
СМИ: В «Барселоне» возникли разногласия относительно сокращения зарплаты
  • Reuters

Об этом сообщает sport.es. Ряд игроков считают, что в финансовых проблемах клуба виноваты его руководители, которые потратили большую сумму на покупку новых футболистов. Кроме того, некоторые хранят молчание и ждут решения профсоюза Ассоциации игроков Испании.

При этом, по информации источника, капитан команды Лионель Месси и ряд его партнёров безоговорочно согласились на понижение зарплаты.

Ранее Мануэль Нойер выразил мнение, что футболисты должны идти на сокращение зарплаты во время коронавируса.

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