Нойер считает, что футболисты должны идти на сокращение зарплаты во время коронавируса

Вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что, согласившись на понижение зарплаты, он с одноклубниками помогает сотрудникам команды.

«Мы, футболисты, являемся представителями привилегированной профессии. Мы должны соглашаться на сокращение зарплаты в ситуации, когда это необходимо. В «Баварии» работают порядка тысячи сотрудников, они выполняют важные задачи. Мы хотим им помочь» — приводит слова немца Marcа.

От пандемии коронавируса в мире скончались более 19 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что футболист «Баварии» Роберт Левандовски пожертвовал €1 млн на борьбу с коронавирусом.