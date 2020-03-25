Нойер считает, что футболисты должны идти на сокращение зарплаты во время коронавируса
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«Мы, футболисты, являемся представителями привилегированной профессии. Мы должны соглашаться на сокращение зарплаты в ситуации, когда это необходимо. В «Баварии» работают порядка тысячи сотрудников, они выполняют важные задачи. Мы хотим им помочь» — приводит слова немца Marcа.
От пандемии коронавируса в мире скончались более 19 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что футболист «Баварии» Роберт Левандовски пожертвовал €1 млн на борьбу с коронавирусом.