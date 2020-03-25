Нойер считает, что футболисты должны идти на сокращение зарплаты во время коронавируса

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Вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что, согласившись на понижение зарплаты, он с одноклубниками помогает сотрудникам команды.
Нойер считает, что футболисты должны идти на сокращение зарплаты во время коронавируса
  • © Sven Hoppe/dpa
  • globallookpress.com

«Мы, футболисты, являемся представителями привилегированной профессии. Мы должны соглашаться на сокращение зарплаты в ситуации, когда это необходимо. В «Баварии» работают порядка тысячи сотрудников, они выполняют важные задачи. Мы хотим им помочь» — приводит слова немца Marcа.

От пандемии коронавируса в мире скончались более 19 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что футболист «Баварии» Роберт Левандовски пожертвовал €1 млн на борьбу с коронавирусом.

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