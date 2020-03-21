Футболист «Баварии» Левандовски пожертвовал €1 млн на борьбу с коронавирусом

Короткая ссылка
Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски и его жена Анна присоединились к кампании по борьбе с коронавирусом We kick Corona.
Футболист «Баварии» Левандовски пожертвовал €1 млн на борьбу с коронавирусом
  • © Angelika Warmuth/dpa
  • globallookpress.com

Как сообщает Bild, пара пожертвовала €1 млн, деньги пойдут на покупку медицинского оборудования и на помощь пострадавшим от болезни.

Примечательно, что акцию We kick Corona запустили другие игроки «Баварии» Джошуа Киммих и Леон Горецка, которые пожертвовали по €500 тыс. К ним присоединился хавбек «Манчестер Сити» Лерой Сане, вложивший такую же сумму.

Ранее сообщалось, что футболист «Айнтрахта» заразился коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить