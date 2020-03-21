Футболист «Баварии» Левандовски пожертвовал €1 млн на борьбу с коронавирусом

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски и его жена Анна присоединились к кампании по борьбе с коронавирусом We kick Corona.

Как сообщает Bild, пара пожертвовала €1 млн, деньги пойдут на покупку медицинского оборудования и на помощь пострадавшим от болезни.

Примечательно, что акцию We kick Corona запустили другие игроки «Баварии» Джошуа Киммих и Леон Горецка, которые пожертвовали по €500 тыс. К ним присоединился хавбек «Манчестер Сити» Лерой Сане, вложивший такую же сумму.

Ранее сообщалось, что футболист «Айнтрахта» заразился коронавирусом.