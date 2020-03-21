Футболист «Баварии» Левандовски пожертвовал €1 млн на борьбу с коронавирусом
- © Angelika Warmuth/dpa
- globallookpress.com
Как сообщает Bild, пара пожертвовала €1 млн, деньги пойдут на покупку медицинского оборудования и на помощь пострадавшим от болезни.
Примечательно, что акцию We kick Corona запустили другие игроки «Баварии» Джошуа Киммих и Леон Горецка, которые пожертвовали по €500 тыс. К ним присоединился хавбек «Манчестер Сити» Лерой Сане, вложивший такую же сумму.
Ранее сообщалось, что футболист «Айнтрахта» заразился коронавирусом.