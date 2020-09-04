Путёвка на Евро-2021 против успехов в Лиге наций: почему осенние матчи молодёжки важнее игр главной сборной России
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На фоне взрослой сборной России дела молодёжки зачастую кажутся гораздо менее значимыми. Именно поэтому тот факт, что ряд талантливых и звёздных игроков оказались не в основной, а во второй команде, вызвал бурю негодования не только у болельщиков, но и у специалистов. Несомненно, условные Александр Максименко, Матвей Сафонов и Константин Кучаев, вполне могли усилить дружину Станислава Черчесова и даже появиться на поле в играх с Сербией и Венгрией в Лиге наций, однако отправились решать другие задачи. И на данный момент эти задачи имеют первостепенное значение для РФС.
Российская молодёжка нечасто добивалась права выступать на чемпионате Европы. С 1992 года она лишь трижды завоёвывала путёвку на Евро. Причём дело здесь не только в недостатке мастерства, но и в очень жёсткой системе отбора. Так, вплоть до 2017-го в финальную стадию попадали лишь восемь сильнейших сборных. И это при том, что лишь раз в квалификации участвовали менее 44 коллективов.
Относительные успехи россиян в этом первенстве пришлись на 1990-е, когда подопечные Бориса Игнатьева и Михаила Гершковича пробивались в финальную стадию. Правда, дальше четвертьфинала ни разу пройти не удалось. В 1994 году на пути встали французы с Зинедином Зиданом и Лилианом Тюрамом, а четыре года спустя — будущие чемпионы — испанцы с Мичелом Сальгадо, Хуаном Карлосом Валероном и Гути.
Но те квалификации были объяснимы. В те времена советские команды считались серьёзной силой в Европе. После развала СССР и возникновения проблем с воспитанием юных игроков разница между россиянами и представителями ведущих европейских команд стала очень солидной, что особенно проявлялось на молодёжном уровне. В 2013 году сборная России впервые после 19-летнего перерыва квалифицировалась на Евро, но и там выступила не очень удачно. Подопечные Николая Писарева попали в одну группу с Германией, Испанией и Нидерландами и потерпели три поражения с общим счётом 2:8.
Спустя семь лет сборная России имеет отличную возможность повторить достижение дружины Писарева и второй раз в XXI веке завоевать путёвку на Евро. Коллектив Галактионова имеет в активе 14 очков в шести матчах и лидирует в пятой группе, опережая Болгарию и Польшу. Несомненно, в РФС понимают значимость этого события, поэтому и предоставляют наставнику все необходимые средства для достижения цели.
Как справедливо заметил в интервью RT комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский, мощь первой сборной во многом зависит от силы второй. Это отлично подтверждают результаты последних молодёжных чемпионатов Европы. В 2019 году золото завоевала одна из законодательниц мод в мировом футболе — сборная Испании, в составе которой блистали нынешняя звезда полузащиты «Наполи» Фабиан Руиз и латераль «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль. Теперь они исправно выходят на поле за взрослую команду, а их суммарная трансферная стоимость составляет €110 млн.
Двумя годами ранее испанцы, ведомые Саулем Ньигесом из «Атлетико» и Марко Асенсио из «Реала», также вышли в финал, но уступили немцам. В том коллективе бал правил один из лидеров нынешнего состава «Баварии» — Серж Гнабри, а в нападении выступал футболист «Динамо» Максимилиан Филипп. Помимо прочих, тогда о себе заявили нынешний лидер средней линии «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, форвард «Челси» Тэмми Абрахам и Федерико Бернардески из «Ювентуса».
Как и большинство тех игроков, часть нынешнего состава молодёжной сборной России вполне не затерялась бы и в основной. Максименко и Сафонов уж точно могли бы конкурировать с Антоном Шуниным и Маринато Гилерме, Игорь Дивеев — вытеснить из заявки находящего в поиске клуба Романа Нойштедтера, а Констан Кучаев и Даниил Уткин — заменить травмированных Александра Головина и Алексея Миранчука. Но в данный момент они могут выступать либо в официальных, либо в полутоварищеских матчах, на кону в которых не стоит практически ничего серьёзного.
По большому счёту Лига наций и задумывалась как альтернатива товарищеским встречам, но в какой-то момент болельщики стали переоценивать её значение. К тому же если годом ранее она действительно предоставляла реальные шансы завоевать путёвку на чемпионат Европы, то с мундиалем ситуация гораздо сложнее. Так, шансы выступить в стыковых матчах получат лишь две лучшие команды турнира среди тех, которые ещё не гарантировали себе выступление на первенстве планеты.
В отличие от основной сборной, молодёжку ждут встречи с прямыми конкурентами, в которых им необходимо брать верх. Да, подопечные Галактионова имеют определённый задел перед оппонентами, но расслабляться не стоит. И болгары, и поляки имеют по игре в запасе и в случае победы над россиянами могут сместить их с первого места. А ведь только оно даёт прямую путёвку на Евро. В связи с увеличением числа участников финального раунда до 16 команд на турнир попадают победители всех девяти групп, а также пять лучших коллективов, занявших вторые места.
Необходимость собрать лучших из имеющихся продиктована и тем, что в первом круге группового этапа россияне не смогли обыграть ни одного из своих главных соперников. Обе встречи завершились вничью, но если с болгарами счёт так и не открыли, то в противостоянии с поляками было забито четыре мяча. Подопечные Галактионова дважды уступали по ходу противостояния, а восстановили паритет лишь на 91-й минуте. В роли спасителя выступил Магомед-Шапи Сулейманов.
Изначально фаворитом пятой группы считалась именно сборная Польши, за которую говорили как сильнейший состав, так и опыт выступлений на крупных турнирах. Красно-белые становились участниками последних двух первенств континента, а многие футболисты уже сейчас представляют клубы из сильнейших лиг Старого Света. Голкиперы Камиль Грабара и Марцин Булка «принадлежат» «Ливерпулю» и «Пари Сен-Жермен» соответственно, Матеуш Богуш — «Лидсу», а Патрик Климала провёл несколько матчей за «Селтик».
На бумаге у Болгарии менее звёздный состав, а в именитом клубе числится разве что Петко Христов. Правда, пока защитник толком не успел поиграть за «Фиорентину», а предыдущий сезон провёл в составе «Бишелье» в итальянской Серии С. Тем не менее подопечные Александра Димитрова демонстрируют очень организованный футбол и слаженно действуют в обороне. В пяти матчах они пропустили лишь однажды и по этому показателю делят второе место среди всех участников отборочного турнира Евро-2021. Не пропускала пока только Италия.
Если сборная России обыграет Польшу и Болгарию, то наберёт 20 очков и практически гарантирует себе первое место в группе. В двух последних турах в таком случае её будут ждать аутсайдеры секстета — Латвия и Эстония, победа над которыми не должна стать серьёзным вызовом для команды Галактионова. В первом круге встречи с ними завершились с общим счётом 7:0.
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