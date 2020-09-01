Ставка на проверенных игроков: почему принципы формирования сборной России по футболу вызывают вопросы

С момента оглашения состава сборной России на матчи Лиги наций прошло два тура РПЛ. После них выбор Станислава Черчесова стал казаться не таким очевидным. Некоторые из приглашённых футболистов выступили не самым удачным образом и дали повод всерьёз задуматься о целесообразности их вызова на встречи с Сербией и Венгрией. В то же время оставшиеся вне заявки игроки проявили себя с лучшей стороны. О том, почему некоторые кадровые решения тренерского штаба национальной команды могут быть не столь однозначными — в материале RT.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев и полузащитник «Динамо» Даниил Фомин получили вызов в сборную России по футболу на ближайшие матчи Лиги наций. Таким образом, Станислав Черчесов решил компенсировать отсутствие травмированных Евгения Луценко и Александра Головина, которые не смогут помочь коллективу во встречах с Сербией и Венгрией. Тем не менее состав отечественной команды по-прежнему вызывает достаточно вопросов, количество которых лишь увеличилось за прошедшую с момента оглашения неделю.

Безусловно, Черчесов преследовал благие цели, пытаясь заблаговременно обнародовать состав на грядущие встречи турнира. Таким образом, с одних он хотел снять дополнительный груз ответственности, а других, наоборот, зарядить уверенностью, ведь приглашение в сборную не может не сказываться на настроении и мотивации. Однако за последнюю неделю произошло достаточно событий, которые заставили если не усомниться в правильности выбора специалиста, то как минимум задуматься о его принципах.

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Стоит отметить, что состав сборной России на ближайшие матчи Лиги наций с ходу вызвал немало вопросов. По большому счёту, ставка была сделана на «проверенных бойцов», уже неоднократно привлекавшихся в стан национальной команды. Дебютантами стал лишь один из лучших бомбардиров прошедшего сезона Евгений Луценко и Андрей Мостовой, вернувшийся в «Зенит» из аренды в «Сочи».

В связи с этим могло показаться, что Черчесов идёт по стопам своих предшественников, неоднократно подвергавшихся критике за вызов одних и тех же игроков на протяжении нескольких лет. Так, в 2010 году Гуса Хиддинка изрядно критиковали за то, что он полагается на героев Евро-2008, а впоследствии в подобной привязанности к определённым футболистам обвиняли Дика Адвоката и Фабио Капелло.

По окончании пятого и шестого туров это ощущение лишь усилилось. Наибольшие вопросы вызывал выбор Черчесова во вратарской линии, а особенно шаткими казались позиции предположительно основного голкипера. Маринато Гилерме допустил грубейшую ошибку во встрече с «Ахматом», а в матче с «Зенитом» практически не имел возможности проявить себя. При этом и в ходе противостояния с действующим чемпионом он чуть было не привёз гол в собственные ворота, когда вместе с защитниками устроил перепасовку в штрафной. Если бы Артём Дзюба и Сердар Азмун были немного порасторопнее, счёт мог измениться в пользу гостей.

Что касается его сменщиков, то Антон Шунин и Сослан Джанаев хоть и не допустили серьёзных ляпов, но вряд ли являются безальтернативными кандидатами в сборную России. Особенно с учётом того, что к моменту проведения чемпионата Европы по футболу им исполнится 34 года. В связи с этим в очередной раз встаёт вопрос о невызове в команду молодых Александра Максименко и Матвея Сафонова, на протяжении последних лет укрепившихся в статусе самых перспективных голкиперов России.

Несмотря на юный возраст, Максименко уже считается одним из лучших вратарей страны и занимает шестое место в лиге по проценту отражённых ударов (82,4%) и пятое по пропущенным мячам в среднем за игру при двух пенальти в ворота красно-белых (0,83). К нему практически не возникало вопросов даже по ходу прошлого первенства, когда «Спартак» находился в середине турнирной таблицы и терпел одно поражение за другим. За это время Александр неоднократно демонстрировал, что способен играть не хуже Гилерме и уж точно заслужил право попробовать свои силы в первой команде.

Что касается Сафонова, то, хоть он иногда и допускает ошибки при розыгрыше мяча, но компенсирует это блестящей игрой на «ленточке». Страж ворот «Краснодара» входит в число лидеров РПЛ по числу сейвов и имеет высший балл среди коллег по амплуа по версии WhoScored. В этом аспекте полноценным конкурентом можно назвать лишь Александра Беленова. Голкипер «Уфы» уже давно считается одним из лучших в стране, но так и не заслужил вызова в сборную России.

Несомненно, решение по Максименко и Сафонову можно объяснить. Оба достаточно молоды, чтобы представлять молодёжную команду страны в отборе к чемпионату Европы 2021 года. Не исключено, что руководство РФС поставило перед Михаилом Галактионовым задачу во что бы то ни стало пробиться на первенство континента, что немного связало руки Черчесову.

Но это заставляет задуматься, действительно ли стоит ставить во главу угла интересы второй, а не первой сборной. Особенно с учётом того, что осенью не исключают осложнения ситуации с коронавирусной инфекцией. Это способно помешать главному тренеру национальной команды «обкатать» состав и наладить связи между футболистами.

Кроме того, ротация вратарей в официальных матчах — вещь не самая традиционная, поэтому логично было бы по очереди пригласить Максименко и Сафонова в первую сборную понюхать пороху, при этом не сильно осложняя жизнь молодёжной, в которую помимо них вызывается Денис Адамов. Таким образом, Черчесов получил бы возможность опробовать талантливого голкипера в противостоянии с серьёзным оппонентом, а Галактионов — оставил бы в своём распоряжении одного из сильнейших игроков, выступающих на этой позиции, в стране.

Но если вратари традиционно считаются сильнейшей линией в сборной России, то оборона — самой проблемной. Причиной тому является дефицит высококлассных защитников, при этом особенно это касается центра, где так и не появилось достойного партнёра для Георгия Джикии. Тем не менее в этом году ситуация и вовсе уникальная, ведь в команду вызван Роман Нойштедтер, в настоящее время находящийся в статусе свободного агента.

Конечно, Нойштедтер обладает большим опытом, но уже месяц не имеет игровой практики и наверняка уступает в кондициях как вызванным в молодёжку Игорю Дивееву и Роману Евгеньеву, так и Максиму Осипенко. К слову, все трое высоко оцениваются WhoScored и входят в топ-5 лучших на своей позиции.

Вопросы вызывает и ситуация с левым флангом обороны. На данный момент там могут сыграть лишь 37-летний Юрий Жирков и Фёдор Кудряшов, а в коллективе снова не оказалось Георгия Щенникова. Футболист регулярно появляется на поле в составе ЦСКА и выступает довольно качественно, но не может обратить на себя внимание Черчесова. При нём он лишь четырежды получал вызов, но ни разу не появился на поле.

На бумаге полузащита смотрелась самой сильной линией сборной России, но травмы Головина и Алексея Миранчука серьёзно ослабили её атакующий потенциал, а повреждение Дмитрия Баринова ударило по опорной зоне. Впоследствии её пополнил Даниил Фомин из «Динамо», но его вызов вряд ли решит все проблемы. Безусловно, в команде есть кому ответить за креатив, но определённая подпитка не помешала бы.

Слабее других смотрится левый фланг. Эту позицию может закрыть ряд игроков, но лишь для Андрея Мостового она является родной. Антон Миранчук и Зелимхан Бакаев привыкли действовать ближе к центру, а Рифат Жемалетдинов и Алексей Ионов — справа. Таким образом, остаётся лишь Жирков, но хватит ли 37-летнего футболиста на все 90 минут в двух матчах под ряд — большой вопрос.

И это при том, что без вызова в сборную остались Константин Кучаев и Дмитрий Рыбчинский. Хавбек ЦСКА великолепно провёл старт первенства и является одним из лидеров армейцев. В первых шести встречах он забил четыре мяча и делит первое место в гонке бомбардиров с Сердаром Азмуном, Кристианом Нобоа и Денисом Макаровым. Полузащитник «Локомотива» уже в первом туре оформил ассистентсткий дубль и в целом смотрелся очень впечатляюще. При этом он не получил вызов в молодёжку и был доступен для приглашения в первую команду.

Вплоть до вечера воскресенья ситуация в атакующей линии и вовсе была довольно плачевной. В нынешнем сезоне Артём Дзюба, Николай Комличенко и Фёдор Смолов отличились по разу, а «сухая» серия форварда «Зенита» достигла четырёх встреч. Вся троица явно находится не в лучшей форме, но при этом пользуется доверием Черчесова, в то время как более продуктивные Александр Соболев и Владимир Ильин оставались вне заявки, а Иван Игнатьев и Фёдор Чалов оказались в молодёжке.

Правда, Черчесов в конечном итоге всё же решил пригласить Соболева, но это стало скорее исключением из правил (тот же Ильин в команду так и не попал). При этом если сначала причиной отсутствия Соболева был его конфликт с Дзюбой, то после его разрешения у Черчесова не оставалось поводов игнорировать форварда. В нынешнем сезоне Александр продолжил совершенствоваться и на данный момент превосходит своих главных конкурентов не только по забитым, но и по ожидаемым голам (xG). После шести матчей этот показатель составляет 2,15, что особенно примечательно, ведь он уже успел отличиться трижды. Это говорит о высоком проценте реализации моментов у нападающего.

Стоит отметить, что список не попавших в состав футболистов можно продолжать. Во второй сборной оказались основной защитник «Спартака» Павел Маслов, талантливый хавбек «Краснодара» Даниил Уткин, а также неплохо проявляющие себя в ЦСКА Константин Марадишвили и Иван Обляков. Возможно, некоторым из них пока рано претендовать на место в основе, но оказаться рядом с лидерами и «понюхать пороху» вряд ли помешает.