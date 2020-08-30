Стал известен характер травмы Головина

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму задней поверхности бедра в матче второго тура Лиги 1 с «Метцем» (1:0).

«Александр Головин получил травму во время матча чемпионата Франции с «Метцем». Согласно предварительной информации, речь идёт о повреждении мышц задней поверхности бедра. В ближайшее время Александр пройдёт дополнительное обследование, по результатам которого будет принято окончательное решение о его приезде в расположение сборной», — гласит сообщение в официальном Twitter сборной России.

Головин был вызван в сборную России для участия в матчах Лиги наций. Коллектив Станислава Черчесова встретятся с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, а 6 сентября россияне сыграют на выезде со сборной Венгрии.

Ранее «Монако» с минимальным счётом обыграл «Метц» во втором туре Лиги 1.