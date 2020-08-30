Черчесов заявил, что Соболев и Фомин заранее знали о своём вызове в сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов в расположение команды нападающего московского «Спартака» Александра Соболева и полузащитника столичного «Динамо» Даниила Фомина.
Черчесов заявил, что Соболев и Фомин заранее знали о своём вызове в сборную России
  • РИА Новости

«И Соболев, и Фомин ещё вчера знали, что мы их довызовем. Мы хотели просто всё объявить после всех матчей. Чтобы не каждый раз кого-то довызывать. Сейчас матчи тура закончились, остальные все здоровы», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Российская команда 3 сентября в Москве сыграет со сборной Сербии, а 6 сентября в Будапеште — со сборной Венгрии.

Ранее сообщалось, что Соболев и Фомин вызваны в сборную России по футболу.

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