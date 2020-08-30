Нойштедтер признался, что не ожидал получить вызов в сборную России на матчи Лиги наций

Защитник Роман Нойштедтер, который получил вызов в сборную России на матчи Лиги наций против Сербии (3 сентября, Москва) и Венгрии (6 сентября, Будапешт), прокомментировал попадание в заявку национальной команды.

«Не ожидал вызова в сборную. Но я занимался индивидуально с персональным тренером. Когда Станислав Саламович набрал мне, очень обрадовался. Благодарю тренера за вызов. За то, что могу готовиться к двум официальным матчам. Конечно, я не в оптимальных кондициях. Всё-таки уехал из «Динамо», а ребята играют чемпионат России. Но я здесь, чтобы показать себя. А потом тренер будет оценивать ситуацию», — цитирует Нойштедтера пресс-служба сборной России.

32-летний футболист в августе 2020 года покинул «Динамо» и находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что журналистов не допустят на сборы национальной команды России по футболу в Новогорске.