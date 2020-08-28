Журналистов не допустят на сборы национальной команды России по футболу в Новогорске

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Российский футбольный союз (РФС) представил график подготовки национальной сборной России к матчам Лиги наций УЕФА с Сербией и Венгрией.
Журналистов не допустят на сборы национальной команды России по футболу в Новогорске
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФС, сбор пройдёт с 29 августа по 6 сентября.

Отмечается, что из-за ситуации с пандемией коронавируса представители СМИ не будут допущены на сбор команды в Новогорск, а также что пресс-конференция перед матчем с Сербией пройдёт в видеоформате.

Российская команда 3 сентября в Москве сыграет со сборной Сербии, а 6 сентября в Будапеште — со сборной Венгрии.

Ранее была представлена форма сборной России по футболу к Евро-2020.

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