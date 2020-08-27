Представлена форма сборной России по футболу к Евро-2020

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Представлен обновлённый дизайн домашней формы сборной России по футболу, в которой национальная команда выступит на чемпионате Европы.
Представлена форма сборной России по футболу к Евро-2020
  • © Пресс-служба Adidas

«Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, мы создали обновлённый дизайн джерси, сделали его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной — красный и белый», — говорится в пресс-релизе технического спонсора сборной России компании Adidas.

Матчи Евро-2020, который был перенесён пандемии коронавируса, пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 в 12 городах Европы.

Ранее Евгений Луценко прокомментировал свою травму, из-за которой он не сможет помочь сборной России.

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