Луценко прокомментировал свою травму, из-за которой он не сможет помочь сборной России

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Форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко прокомментировал пропуск матчей сборной России по футболу из-за повреждения в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с Химками (1:1).
Луценко прокомментировал свою травму, из-за которой он не сможет помочь сборной России
  • РИА Новости

«Не знаю, получится ли ещё получить вызов в сборную России. О травме врач сказал, что это растяжение, я пропущу три недели. Комментировать нечего. Конечно, я разочарован», — приводит Луценко ТАСС.

Форвард из-за травмы пропустит предстоящие матчи сборной России в Лиге наций с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября). 

Ранее Черчесов пожелал Луценко выздоровления и не исключил его вызова в сборную в октябре.

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