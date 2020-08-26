Луценко прокомментировал свою травму, из-за которой он не сможет помочь сборной России
- РИА Новости
«Не знаю, получится ли ещё получить вызов в сборную России. О травме врач сказал, что это растяжение, я пропущу три недели. Комментировать нечего. Конечно, я разочарован», — приводит Луценко ТАСС.
Форвард из-за травмы пропустит предстоящие матчи сборной России в Лиге наций с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября).
Ранее Черчесов пожелал Луценко выздоровления и не исключил его вызова в сборную в октябре.