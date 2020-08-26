Луценко прокомментировал свою травму, из-за которой он не сможет помочь сборной России

Форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко прокомментировал пропуск матчей сборной России по футболу из-за повреждения в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с Химками (1:1).

«Не знаю, получится ли ещё получить вызов в сборную России. О травме врач сказал, что это растяжение, я пропущу три недели. Комментировать нечего. Конечно, я разочарован», — приводит Луценко ТАСС.

Форвард из-за травмы пропустит предстоящие матчи сборной России в Лиге наций с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября).

Ранее Черчесов пожелал Луценко выздоровления и не исключил его вызова в сборную в октябре.