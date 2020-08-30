Черчесов о Соболеве и Дзюбе: вызывать в сборную и заниматься тут примирением — неправильно

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему решил рассказать о конфликте нападающего «Спартака» Александра Соболева и форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.
Черчесов о Соболеве и Дзюбе: вызывать в сборную и заниматься тут примирением — неправильно
  • Reuters

«Вызывать игрока и заниматься тут примирением — неправильно. Завтра Саша приедет, мы спокойно обсудим тему. Я видел этот конфликт во время игры, узнал информацию. Если они до того не сделали, нужно сделать это сейчас. Они это сделали. Много хороших игроков не бывает, разбрасываться ими мы не должны. Понятно, что любить друг друга никто не должен. Саша всё прекрасно понял, они поговорили», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Соболев призвал не возвращаться к теме конфликта с Дзюбой.

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