Соболев призвал не возвращаться к теме конфликта с Дзюбой

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о конфликте с форвардом санкт-петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Соболев призвал не возвращаться к теме конфликта с Дзюбой
  • РИА Новости

«Давайте тему с конфликтом закроем. Мы всё решили», — приводит слова Соболева «Чемпионат».

Он отметил, что общался со Станилавом Черчесовым по поводу возможного вызова в сборную России.

«Станислав Саламович уже сказал, что 25 человек в обойме есть. Луценко был 26-й. Поговорили, всё нормально. Буду работать дальше и доказывать», — добавил футболист.

Ранее Сергей Юран высказал мнение о необходимости вызова в сборную России Соболева вместо получившего травму нападающего «Арсенала» Евгения Луценко.

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