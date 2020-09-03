«Дзюба сейчас в плохой форме, а Соболев горяч»: Казанский о форвардах сборной, невызове Максименко и стратегии Черчесова

Артём Дзюба находится не в лучшей форме, но всё равно появится в основном составе сборной России по футболу на матч с командой Сербии в Лиге наций. Об этом в интервью RT заявил комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский. Он поделился мнением о невызове в расположение взрослой сборной голкипера Александра Максименко, оценил форму Александра Соболева, а также порассуждал, почему Станислав Черчесов не торопится с приглашением молодых игроков.

— На первый взгляд, матчи сборных возвращаются не в самый удачный период. В Европе только завершилась Лига чемпионов, а в РПЛ уже полным ходом идёт новый сезон. Не стоило ли УЕФА повременить с проведением Лиги наций?

— На мой взгляд, в связи с тем, что происходит в мировом футболе, правильнее было бы всё отменить. График сумасшедший. Тот же Кевин Де Брёйне говорил, что через некоторое время количество травм будет зашкаливать, а Леонид Слуцкий и вовсе аргументированно выступал против возобновления сезона в РПЛ. Мы видим, что в России проблемы с травмами на фоне усталости только начались и нет предпосылок к тому, что в скором времени это прекратится. При этом уже возобновляются европейские чемпионаты — и станет совсем весело. Перед Евро-2020 тренерам нужно понимать, на кого они могут рассчитывать. Но считаю, что в нынешних условиях можно было бы обойтись и без матчей сборных.

— Какие цели преследует УЕФА, организовывая турнир осенью?

— Как минимум важно показать, что всё по-прежнему функционирует. Что УЕФА жив, жизнь продолжается, а сборные — это святое.

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— Не думаете, что УЕФА рискует навлечь на себя проблемы, ведь некоторые игроки могут заразиться в ходе международных встреч и не суметь выступить за клубы?

— Несомненно, риск существует. В любом случае игры сборных — это перелёты в другие страны. Но они делают всё возможное, чтобы обезопасить своих игроков. Создают специальные «пузыри», чтобы изолировать их от воздействия с внешним миром. В любом случае необходимо возвращаться к нормальной жизни. Первыми этот шаг сделали немцы, когда возобновили розыгрыш Бундеслиги, затем — мы, пустив болельщиков на трибуны. Нужно двигаться дальше.

— За прошедшую неделю из-за травм сборная России потеряла трёх ведущих футболистов — Александра Головина, Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова. На ваш взгляд, это следствие усталости или дело в другом?

— Причины разные. Что касается усталости как основного фактора получения травм, то всё ещё будет. Особенно когда начнутся еврокубки. Пик придётся на позднюю осень. Но это «входит в стоимость билета».

— В связи с этим стоит ли ожидать от Станислава Черчесова ротации состава в матчах с Сербией и Венгрией?

— Это неизбежно. Думаю, сербы и венгры будут действовать в схожем ключе. Главный тренер прекрасно понимает, что сейчас довольно опасный период. В расположение сборной вызвано достаточно футболистов. Предполагаю, что каждый из них получит шанс выйти на поле. В этом плане Черчесов не станет врагом клубов.

— Какие цели Черчесов будет преследовать в ближайших матчах Лиги наций?

— На мой взгляд, контуры игры национальной команды уже давно определены. Также давно известны и игроки, которые составляют её костяк. Сейчас есть возможность познакомиться с новыми футболистами и посмотреть на перспективных кандидатов. При этом считаю, что с составом на сам чемпионат Европы всё уже ясно.

— Если мы говорим о перспективе, не логично ли вызывать, например, не опытных голкиперов в лице Антона Шунина и Сослана Джанаева, а Александра Максименко и Матвея Сафонова?

— Если мы не берём в расчёт Игоря Акинфеева, Александр Максименко — сильнейший вратарь России на данный момент. В этом качестве также вполне может рассматриваться Матвей Сафонов.

— Как тогда объяснить решение Черчесова?

— С одной стороны, Станислава Саламовича можно понять. Молодёжной сборной необходимы топовые футболисты, ведь мы давно не выигрывали что-то серьёзное на этом уровне. Но зачем они оба там — вопрос. Как и вера в Маринато Гилерме. Хотелось бы надеяться, что в преддверии важнейших матчей национальной команды в ней будут находиться сильнейшие голкиперы на данный конкретный момент.

— Лично вы видите, в чём Гилерме лучше Максименко или Сафонова?

— Нет.

— Помимо вратарей «Спартака» и «Краснодара», в первую сборную не попали ряд талантливых молодых футболистов. Эта ситуация говорит о том, что для РФС отбор к молодёжному Евро важнее, чем игры Лиги наций?

— Думаю, что это логично и правильно. Есть хороший шанс обыграть Болгарию с Польшей и выйти на Евро. В какой-то степени Лига наций — товарищеский турнир, поэтому молодёжный чемпионат Европы имеет гораздо более важное значение. От силы второй команды напрямую зависит мощь первой. Это факт.

— Вам не кажется, что в России зачастую достаточно поздно вызывают в сборную молодых футболистов? Тот же Каллум Хадсон-Одои получил вызов в команду Англии в возрасте 18 лет, хотя даже сейчас не всегда попадает в состав «Челси».

— На это есть причины. Во-первых, у нас только подходит очень талантливое поколение. Во-вторых, от Черчесова требуют результата здесь и сейчас, и он делает ставку на игроков, которым всецело доверяет. Кроме того, Россию немного некорректно сравнивать с Англией, Нидерландами или Францией. Там гораздо больше выбор.

— Но что является первостепенной причиной — недостаток таланта российских футболистов или излишняя консервативность тренерского штаба?

— Думаю, первое. Посмотрите на нападающих. Евгений Луценко впервые попал в сборную в 33 года. Артём Дзюба в таком же возрасте — её главная звезда. Кто из молодых форвардов может составить им конкуренцию? Наверное, никто. Тот же Фёдор Чалов сейчас выступает на другом уровне. А кто ещё? Иван Игнатьев?

— За ставку на проверенных футболистов в своё время критиковали Гуса Хиддинка, Дика Адвоката. Не думаете, что в скором времени за это могут начать критиковать и Черчесова?

— Если мы берём модель поведения сильнейших сборных мира, то она построена на позитивном движении, постепенном развитии. Например, Германия. В федерации делали большую ставку на домашний чемпионат мира 2006 года, но тогда всё закончилось плачевно. И они разработали национальную программу по развитию футбола, чтобы спустя определённое время победить на мундиале и быть лучшими во всех возрастах. В 2014 году они выиграли кубок, а сейчас имеют в обойме мегаталантливую молодёжь.

— Что ставится во главу угла в России?

— Мгновенный результат. У нас специалистам просто не дают много времени. Тот же Черчесов не может подойти и сказать: «Давайте отправим молодых на Евро-2020, а на следующем чемпионате мира поставим задачу побороться за медали». Это будет воспринято странно. Подобные проблемы и в российских футбольных клубах. Прошло всего шесть туров, а мы уже говорим о четырёх возможных тренерских отставках.

— Говоря о составе. Наверняка одним из самых неожиданных стал вызов Романа Нойштедтера…

— Для меня это тоже большая неожиданность.

— Присутствие в команде свободного агента подтверждает тезис, что центр обороны — самая проблемная линия сборной России?

— Мне кажется, дело в том, что Черчесов продолжает полагаться на тех, кто раньше не подводил его. Верит, что они хорошо выступят и сейчас. На мой взгляд, почему бы не попробовать того же Игоря Дивеева? Достаточно перспективный футболист, который продолжает раскрываться.

— Что скажете о Максиме Осипенко?

— У него есть все предпосылки стать ключевым игроком. Стабильно появляется в составе «Ростова». Ему 26 лет. В таком возрасте, с его возможностями и амбициями, нужно постоянно быть в обойме национальной команды. Пока это игрок для сборной «на вырост». Но уже пора.

— Помимо Нойштедтера, чьи позиции вызывают у вас вопросы?

— При всём уважении к Далеру Кузяеву, был удивлён и его приглашением. Считаю, что на его место можно было взять игрока, который имеет постоянную практику в своём коллективе.

— Кто бы мог заменить Кузяева?

— Тот же Даниил Фомин, получивший вызов впоследствии. Также можно было бы посмотреть Константина Кучаева и Ивана Облякова, Даниила Уткина, Наиля Умярова. Выбор велик, вопрос лишь в том, подходят ли конкретные футболисты под модель игры Черчесова. И насколько они важны для молодёжки.

— Ещё какие-либо кандидатуры вызывают у вас вопросы?

— Не очень понимаю, чем заслужил вызов Егор Сорокин. А тот же Андрей Мостовой, скорее всего, получил его за выступление в прошлом сезоне, а не в нынешнем.

— Также налицо дефицит левых защитников — на данной позиции могут сыграть 37-летний Юрий Жирков и Фёдор Кудряшов. В связи с этим вас не удивляет отсутствие Георгия Щенникова?

— Это игрок обоймы. Ему уже 29 лет. Считаю, что нужно либо брать зарекомендовавших себя футболистов, либо искать новые имена.

— Травмы Головина и Миранчука серьёзно ослабили атакующий потенциал сборной. Кто из нынешнего состава может компенсировать их отсутствие?

— Вполне может блеснуть Зелимхан Бакаев. Если в сборной он получит возможность сыграть под нападающими, то это может стать для него своего рода инъекцией уверенности. Также Рифат Жемалетдинов и Алексей Ионов могут помочь в атаке.

— Не думаете, что в отсутствие Головина и Миранчука игра упростится до максимума и сведётся исключительно к забросам на Артёма Дзюбу?

— Не помню, чтобы сборная России действовала особенно изобретательно. В первую очередь наши результаты зависят от организованной обороны, а попытки играть в атакующий футбол оборачиваются проблемами. Думаю, очень важна командная дисциплина. Не нужно ничего выдумывать: заброс на Дзюбу, скидка, мяч подхватывают Бакаев или Ионов. Да, когда в составе присутствуют Головин и Миранчук, создаётся предвкушение чего-то очень крутого.

— Почему это не использовать?

— Мне кажется, что сборная России при Черчесове совсем о другом.

— На днях «Локомотив» согласовал трансфер Миранчука в «Аталанту». Как оцените этот переход?

— У нас очень мало людей выступает в Европе. И когда они приезжают в национальную команду, мы сразу видим разницу. Причём не только в тактическом, но и в психологическом плане. Когда ты играешь против «Реала», «Барселоны» или «Пари Сен-Жермен», то тебя уже не удивить матчами со сборными Франции или Бельгии. В связи с этим переход Миранчука в «Аталанту» — мощнейший ход.

— Возвращаясь к матчу с Сербией... Как думаете, какую тактическую схему выберет Черчесов?

— Вариантов масса. Сборная России вполне может сыграть по схеме 4-2-3-1 или выпустить на поле трёх центральных защитников. Не думаю, что Черчесов отойдёт от оборонительной модели. Конечно, Сербию сложно назвать командой топ-класса, но это достаточно серьёзный соперник. Можно освежить в памяти то, что давало результат в прошлом, попробовать новое.

— Обычно Черчесов выпускает на поле одного форварда, но в том же «Зените» Артём Дзюба выходит в связке с Сердаром Азмуном. Не думаете, что специалист может попробовать отразить эту схему и в сборной?

— Соболев и Комличенко очень похожи на Дзюбу. Поэтому если и выпускать его в паре, то со Смоловым. С другой стороны, если будет навал, то такой вариант не исключён. Можно поставить хоть всех троих. Но думаю, что у Артёма нет альтернативы в качестве основного нападающего.

Также по теме Ставка на проверенных игроков: почему принципы формирования сборной России по футболу вызывают вопросы С момента оглашения состава сборной России на матчи Лиги наций прошло два тура РПЛ. После них выбор Станислава Черчесова стал казаться...

— В последнее время Дзюба не в лучшей форме — четырёхматчевая сухая серия, слухи о проблемах со спиной. Это не заставит Черчесова поменять мнение об основном нападающем?

— Да, Дзюба сейчас в плохой форме, а Соболев горяч. Но думаю, что Артём всё равно появится с первых минут. Он лидер, капитан. Да и обстановка другая. Иначе будет выстроена полузащита.

— Если Черчесов всё же решит сыграть в два форварда, насколько вероятно, что в паре с Дзюбой появится Соболев?

— Если выбирать двух лучших нападающих на основании игровых качеств, то ими являются Дзюба и Соболев. Вопрос в химии.

— Ваш прогноз на матч между сборными России и Сербии в Лиге наций?

— Минимальная победа сборной России устроит абсолютно всех. Да, с сербами будет довольно сложно. Там достаточно футболистов высокого уровня, выступающих в сильнейших европейских первенствах. Тот же Лука Йович из «Реала». Лично мне было бы интересно посмотреть за выступлением Джордже Деспотовича в национальной команде. Интересно же, чему его научили в «Оренбурге» и «Рубине».

Денис Казанский прокомментирует встречу сборной России в Лиге Наций с национальной командой Венгрии 6 сентября. Трансляция начнётся в 19:00 на телеканале «Матч Премьер».