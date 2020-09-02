«Согласен, что команда возрастная»: Черчесов объяснил, почему в сборной мало новых имён

В сборной России по футболу почти нет новых имён из-за того, что команда около года не имела возможности собираться и проводить официальные матчи. Об этом перед игрой с Сербией в Лиге наций заявил главный тренер Станислав Черчесов. Он согласился с тем, что в его распоряжении достаточно много возрастных футболистов, отметил, что хотел бы больше времени на подготовку к игре, и признался, что впервые выведет коллектив на поле при пустых трибунах.

«Нам бы не помешали ещё день—два»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов дал пресс-конференцию перед матчем Лиги наций с Сербией. Мероприятие прошло в день рождения специалиста, которому исполнилось 57 лет. Он принял поздравления от журналистов, а затем рассказал, какую тактику планирует использовать в предстоящей игре.

«От сборной я уже получил подарок сегодня. Завтра нам предстоит серьёзный матч, мы давно уже не играли. Ждём качественной игры против серьёзного соперника и готовимся ответственно. У нас есть пара схем, которые мы часто используем. Сегодня пробовали на тренировке обе — с двумя центральными защитниками и тремя. У нас есть день и вечер, чтобы подумать, поговорить с игроками. Затем будет теоретическое занятие, и мы примем то решение, которое завтра поможет максимально правильно сыграть», — сказал Черчесов.

Наставник сборной признался, что хотел бы получить больше времени на подготовку. Однако тренерскому штабу удалось эффективно использовать имеющиеся у команды ресурсы.

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«Понятно, что ещё пару дней нам бы не помешали. То время, что у нас было, мы постарались использовать по-максимуму. Игроки собирались в три этапа. Сначала приехали Фёдор Кудряшов, Далер Кузяев и Роман Нойштедтер, на следующий день присоединились спартаковцы, а затем и все остальные. РФС идёт нам навстречу и всегда учитывает наши пожелания. Мы привыкли работать в таком периоде, когда есть всего два—три дня. Естественно, мы всё просчитали и убеждены, что сделали правильно», — заверил Черчесов.

Состоянием Кузяева и Нойштедтера, которые являются свободными агентами и больше месяца не имели возможности тренироваться с клубами, главный тренер остался доволен.

«С каждым днём их состояние улучшается, сегодня уже участвовали в двусторонке. Если бы мы не знали, что они давно не тренировались вместе с командой, то и не догадались бы... У нас есть время, чтобы правильно расставить все акценты, но я доволен тем, как они отработали этот сбор», — признался Черчесов.

Сборной России будет остро не хватать ряда исполнителей в центре поля, однако для тренерского штаба это не проблема. По словам Черчесова, команда уже успела опробовать несколько вариантов, чтобы компенсировать потери в полузащите.

«У нас есть Антон Миранчук, Зелимхан Бакаев, Юрий Газинский, Даниил Фомин, появился Андрей Мостовой. Проанализируем сегодняшнюю тренировку и выберем лучший для себя вариант. Понятно, что у нас отсутствует ряд игроков, в футболе такое бывает, мы сами не раз это переживали. Желаем ребятам побыстрее выздороветь. В ближайших матчах постараемся максимально правильно использовать тех игроков, что есть в нашем распоряжении. Мы верим во всех ребят», — сказал тренер.

– Вы догнали по возрасту Юрия Валентиновича.

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👏🏻👏🏻👏🏻 Команда поздравила Станислава Черчесова. Душевно и с шутками. Советуем смотреть видео со звуком.

⠀#СборнаяРоссииpic.twitter.com/pTga55XHtT — Сборная России (@TeamRussia) September 2, 2020

«Решение УЕФА надо принять как должное»

По требованию Европейского футбольного союза (УЕФА), матч с Сербией пройдёт без зрителей, даже несмотря на то, что в России болельщики допускаются на трибуны. Черчесов признался, что впервые окажется в такой ситуации, но на настрое команды это не должно сказаться.

«Футболисты уже участвовали в матчах без зрителей, я — пока нет. Завтра будет первый раз. Со зрителями, естественно, играть приятнее. Не хочется говорить банальности, но в последние годы у нас были полные стадионы, играть было приятно. УЕФА принял такое решение, чтобы все были в равных условиях. Надо принять это как должное и радовать болельщиков, которые будут смотреть по телевизору», — сказал главный тренер сборной.

В разговоре с журналистами Черчесов признал, что вызвать в команду много молодых игроков пока не может, так как сборная не выходила на поле почти целый год и поэтому он будет делать ставку на проверенных футболистов.

«Согласен, что у нас возрастная команда. Мы давно не собирались, а после почти годового отсутствия было бы неправильно вызывать сразу много новичков. Те же Александр Соболев и Андрей Мостовой ещё испытывают дискомфорт, мы видим, что им ещё нужно время. Решили вызвать тех, кого хорошо знаем и кто чётко понимает, что их ждёт. Тем более у нас два—три дня на подготовку. Не всегда игрок, проявляющий себя в чемпионате России, сразу вливается в команду. Если обойдёмся без длительных перерывов, то новые имена в сборной появятся», — пообещал главный тренер.

Наконец, Черчесов отметил, что статус соперника его не пугает. Хотя в сборной Сербии есть известные игроки из сильных клубов, российским футболистам удавалось обыгрывать похожие команды, напомнил специалист.

«Фамилии и клубы у сербов звучные, но надо будет подготовиться к игре 3 сентября. У нас уже есть опыт игры с именитыми командами. Мы никогда не обращали на это внимание, и сейчас нам не стоит бояться. Надо просто делать свою работу», — заявил Черчесов.

«Приятно собираться и защищать честь страны»

Кроме главного тренера своими мыслями о предстоящем матче поделились игроки сборной России. Полузащитник Магомед Оздоев назвал самого опасного футболиста в стане соперников.

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«Ещё раз хотел бы поздравить тренера с праздником. Главное, чтобы завтра подарком стали победа над Сербией и набранные очки. Мы давно не собирались, так что приятно, наконец, оказаться вместе. С другими игроками мы виделись, пересекались на поле, но всегда приятно собираться в сборной и защищать честь своей страны. В Сербии самый неудобный — Александр Коларов, он уже очень долго играет на высоком уровне. Думаю, что в каждой игре нам будет тяжело, но нужно работать и доказывать обратное», — отметил Оздоев.

Центральный защитник Егор Сорокин дебютировал в сборной России ещё два года назад, но игроком основного состава пока не стал. Перед игрой с Сербией он пообещал больше работать, чтобы начать выходить на поле в официальных матчах. Сам он уверяет, что готов к этому.

«Я соскучился по сборной и рад, что вызвали. Предстоит доказывать на тренировках, что могу играть, и ждать своего шанса. Своё состояние оцениваю нормально. Даже если не играю, то всё равно выполняю ту же тренировочную работу, что и все. С момента дебюта в сборной я стал увереннее и опытнее. Остаётся ещё больше работать, чтобы быть лучше и играть не только в товарищеских матчах. Тренерский штаб не делает поправок на жаркую погоду и плотный график матчей, но я и не скажу, что мне тяжело. В «Краснодаре» уже привык к жаре», — признался защитник.