Соболев поделился ощущениями от вызова в сборную России по футболу

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Нападающий сборной России по футболу Александр Соболев поделился ощущениями от вызова в национальную команду для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии.
Соболев поделился ощущениями от вызова в сборную России по футболу
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Ощущение, что я, наверное, хорошо выполняю свою работу, раз играю в «Спартаке» и сборной. Но, опять же, это всё может очень быстро закончиться. Если будешь плохо тренироваться, плохо работать, то опять можешь пойти вниз по карьерной лестнице. Поэтому нужно всегда выкладываться, на каждой тренировке буду выкладываться, потому что хочется ещё больше прогрессировать», — рассказал Соболев в интервью YouTube-каналу сборной России.

23-летний Соболев в прошлом уже вызывался в сборную России, однако ещё не выходил на поле в официальном матче.

Ранее Соболев рассказал о разрешении конфликта с форвардом Артёмом Дзюбой.

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