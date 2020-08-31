Дзюба высказался о своей низкой результативности в РПЛ

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Нападающий и капитан сборной России по футболу и форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказал мнение о своей низкой результативности на старте сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дзюба высказался о своей низкой результативности в РПЛ
  • РИА Новости

«График очень плотный, много игр подряд. Не хватает эмоций, немножко подсела батарейка. Ничего страшного, вся борьба впереди, главное, чтобы команда высоко стояла. Всё очень быстро случилось — и игры, и победы, и отдыха не было. Сильнее, злее будем», — сказал Дзюба в интервью YouTube-каналу сборной России.

На старте нынешнего сезона в активе Дзюбы один гол и две голевые передачи в пяти матчах РПЛ. В матче за Суперкубок он записал в свой актив и гол, и голевую передачу.

Ранее Дзюба высказал мнение о переходе Миранчука в «Аталанту».

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