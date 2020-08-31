Дзюба о переходе Миранчука в «Аталанту»: он молодец, пошёл за своей мечтой

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Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба высказал мнение о предстоящем переходе полузащитника Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».
Дзюба о переходе Миранчука в «Аталанту»: он молодец, пошёл за своей мечтой
  • Reuters

«Я думаю, что это прежде всего его решение, его нужно поддержать. Думаю, это круто для него. «Аталанта» — очень интересная команда с неординарным тренером. Это для него большой вызов. Чемпионат Италии непростой, поэтому ему нужно будет перестраиваться, многому учиться, но если он готов к этому ментально, то он сможет вырасти в большого футболиста и прибавить ещё больше. Он молодец, пошёл за своей мечтой. Мы все ему желаем только лучшего, будем за него болеть и переживать», — сказал Дзюба в интервью YouTube-каналу сборной России.

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 45 голевых передач в 228 матчах за железнодорожников. Контракт с «Аталантой» будет подписан после того, как россиянин пройдёт медицинское обследование в клубе из Бергамо.

Ранее агент объяснил, почему Миранчук заранее попрощался с болельщиками «Локомотива».

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