Соболев заявил, что, находясь в сборной России, не думает о лидерстве «Спартака» в РПЛ
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- РИА Новости
«Я скажу так: когда ты приезжаешь в сборную, клуб уже уходит на второй план. Потому что ты приехал в национальную команду и мысли только об этом. На каком месте «Спартак», пока я в сборной, я не думаю», — рассказал Соболев в интервью YouTube-каналу сборной России.
«Спартак», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» с 13 очками — второй. Тройку лидеров замыкает «Сочи», набравший 12 очков.
Ранее Соболев поделился ощущениями от вызова в сборную России по футболу.