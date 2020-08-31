Соболев заявил, что, находясь в сборной России, не думает о лидерстве «Спартака» в РПЛ

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Нападающий «Спартака» и сборной России по футболу Александр Соболев высказал мнение о лидерстве клуба в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам шести стартовых туров.
Соболев заявил, что, находясь в сборной России, не думает о лидерстве «Спартака» в РПЛ
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Я скажу так: когда ты приезжаешь в сборную, клуб уже уходит на второй план. Потому что ты приехал в национальную команду и мысли только об этом. На каком месте «Спартак», пока я в сборной, я не думаю», — рассказал Соболев в интервью YouTube-каналу сборной России.

«Спартак», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» с 13 очками — второй. Тройку лидеров замыкает «Сочи», набравший 12 очков.

Ранее Соболев поделился ощущениями от вызова в сборную России по футболу.

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